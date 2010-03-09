هفت هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی مساجد سمنان هستند

حجتالاسلام محمدرضا کلامی به مناسبت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 76 کانون در مساجد استان سمنان فعالیت دارند.
وی افزود: از این تعداد، 11 کانون در سمنان، 17 کانون در شاهرود، 14 کانون در گرمسار، 18 کانون در دامغان و هفت کانون نیز در مهدیشهر مستقر هستند.
مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی و قرآنی، هنری، عقیدتی، علمی و ورزشی، اجرای طرح تابستانه اوقات فراغت، برگزاری مسابقات و اردوهای مختلف و مجهز کردن کتابخانههای کانونها از مهمترین اقدامات کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان در امسال بود.
به گفته وی، فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی، دارالقرآن، سمعی و بصری را از مهمترین فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان است.
کلامی بیان کرد: کانونهای مساجد بهترین مکان برای رشد و ایجاد بصیرت جوانان برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان یاد آور شد: کانونهای مساجد محافظان فکری بخشی از جامعه محسوب میشوند و باید مجهز به اندیشههای فکری ناب باشند.
نظر شما