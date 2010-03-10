نادعلی رمضان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: شهردار ساری اگرچه دارای برخی نواقص در زیرمجموعه مدیریتی خود بوده ولی با انتقادات جدی اعضای شورا سعی در اصلاح امورات شهری نموده است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره فعالیت شورای سوم اقدامات خوبی در حوزه عمران شهری صورت گرفته که کافی نیست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به برخی ویژگی های بودجه پیشنهادی شهرداری ساری در سال 89 تصریح کرد: بودجه شهرداری در سال 89 دیرهنگام به صحن شورا آمده که تعطیلی سالانه شورای شهر سبب شد تا تصویب این بودجه به هفته پایانی سال 88 بیانجامد.

رمضان پور با بیان اینکه پیش بینی می شود بودجه سال 89 شهرداری ساری با سقف 82 میلیارد تومان اعتبار به تصویب اعضای شورا برسد، یادآور شد: با بررسی جمیع جوانب، تسهیلات اعطایی و تورم جامعه پروژه های اصلی و اساسی شهرداری اولویت بندی شده تا در موعد مقرر اجرایی شود.

وی با اعلام اینکه مزایای بودجه 89 شهرداری بر این بوده که 75 درصد آن عمرانی و 25 درصد اعتبارات آن هزینه ای و جاری است، افزود: بودجه شهرداری در سال آتی تقریبا با توجه به فروش تراکم، اعمال کمیسیون ماده صد تدوین شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری همچنین افزود: تاکنون حدود 85 درصد بودجه مصوب شهرداری ساری در سال 88 محقق شده که امید است مابقی این اعتبار تا پایان سال محقق شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با تصویب بودجه پیشنهادی، طرح ها و پروژه های عمرانی بزرگ قابل افتتاح در مرکز استان داشته باشیم.

رمضان پور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پرسیده بود "انتقادات اعضای شورای شهر با سایر شوراهای کشور تفاوت دارد و اگر این انتقادات در هر شورایی بود زمینه استیضاح شهردار را فراهم می کرد ولی در این شورا چرا چنین نیست؟" گفت: انتقاد وظیفه ذاتی اعضای شورا نسبت به کارکرد شهردار بود و این عده فقط می توانند نسبت به عزل و نصب شهردار اظهارنظر کنند و تغییر و تحولات مدیران زیرمجموعه شهرداری ارتباطی به اعضای شورا نخواهد داشت.

وی در عین حال تصریح کرد: بسیاری از مسائل کلی مربوط به حوزه شهری از طریق اعضای شورا به شهردار ارائه که در صورت قانع نشدن، عضو اختیار تام دارد با اکثریت آرا نسبت به طرح استیضاح یا سئوال از شهردار در صحن علنی مجلس مبادرت کند.

به گفته رمضان پور، انتقاد درست و منطقی لازمه پیشرفت بوده و اختلاف نظرها در جمع شورایی سبب می شود تصمیم درست تقویت و تصمیم نادرست در نطفه خفه شود.

وی اذعان داشت: شهردار مرکز استان از روند انتقادات اعضای شورا ناراضی نبوده و همواره درصدد رفع مشکلات شهری و شنیدن انتقادات مردم و منتخبین آنان است.

این عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه عملا در سه سال گذشته اعضای شورای سوم به دنبال طرح استیضاح شهردار مرکز استان نبوده خاطرنشان کرد: تغییر و تحول وضع موجود را بهبود نخواهد داد بنابراین اعضای شورا با رویکرد اصلاح و تغییر رویه بهتر شهردار را در رفع عقب ماندگی و شهری توسعه یافته یاری رسان خواهد بود.

وی اظهار داشت: بعید است اعضای شورای شهر ساری در سال پایانی دوره سوم بساط و پروژه استیضاح شهردار را بخواهند مطرح کنند و با تعامل یکدیگر و همدلی پروژه های عمرانی شهر را یکی پس از دیگری اجرایی و به بهره برداری خواهند رساند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.