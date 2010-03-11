تکلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را روشن کنید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، در جلسه علنی امروز پنجشنبه مجلس در جریان بررسی بودجه سال 89 در تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: در مواد لایحه بودجه 1389 به معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اشاره شده است و این در حالی است که مجلس اصلا سازمان برنامه و بودجه را منحل نکرده که چنین معاونتی جایگزین آن شود.



وی افزود: حتی در برخی موارد عنوان سازمان مدیریت آمده است و مشخص نیست که چرا دولت چنین کاری کرده است و چه طور وقتی سازمان مدیریت منحل نشده ما اختیاراتی را به معاونت برنامه‌ریزی می‌دهیم؟



علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا این موضوع را بررسی کند و در لایحه بودجه 89 به یک سبک و بر اساس موازین حقوقی از این عناوین استفاده شود.



به گزارش مهر ، مجلس از زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در سال 86 تا کنون ، همواره این اقدام دولت را غیر قانونی خوانده و از درج نام این معاونت در مصوبات خود از جمله لوایح بودجه خودداری می کند و به جای آن از نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده می نماید.