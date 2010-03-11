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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

رئیس مجلس:

تکلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را روشن کنید

تکلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را روشن کنید

رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف درج یکی از دو عنوان "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" در بودجه سال 89 توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، در جلسه علنی امروز پنجشنبه مجلس در جریان بررسی بودجه سال 89 در تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: در مواد لایحه بودجه 1389 به معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اشاره شده است و این در حالی است که مجلس اصلا سازمان برنامه و بودجه را منحل نکرده که چنین معاونتی جایگزین آن شود.

وی افزود: حتی در برخی موارد عنوان سازمان مدیریت آمده است و مشخص نیست که چرا دولت چنین کاری کرده است و چه طور وقتی سازمان مدیریت منحل نشده ما اختیاراتی را به معاونت برنامه‌ریزی می‌دهیم؟

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا این موضوع را بررسی کند و در لایحه بودجه 89 به یک سبک و بر اساس موازین حقوقی از این عناوین استفاده شود.
 
به گزارش مهر ، مجلس از زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در سال 86  تا کنون ، همواره این اقدام دولت را غیر قانونی خوانده و از درج نام این معاونت در مصوبات خود از جمله لوایح بودجه خودداری می کند و به جای آن از نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده می نماید.

کد مطلب 1049889

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