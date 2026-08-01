به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر شنبه در نشست بررسی تجمعات شبانه مردم با اشاره به حضور گسترده شهروندان در این برنامهها اظهار کرد: حضور مردم در میدان، نمادی از همبستگی، انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران به یکی از شاخصترین نمادهای این گردهماییها تبدیل شده است، افزود: شعارهای مطرحشده از سوی مردم نیز بیانگر عزم و اراده آنان برای دفاع از منافع ملی، آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای کشور است.
فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، تصریح کرد: این تجمعات جلوهای از خروش و وحدت ملت ایران است و همین انسجام مردمی، موجب ناکامی و آشفتگی دشمنان شده است.
بابایی لولتی همچنین به آثار فرهنگی و معنوی این گردهماییها اشاره کرد و گفت: شکلگیری روحیه همدلی، نشاط معنوی و شور حسینی در میان مردم از مهمترین برکات این تجمعات شبانه است و این سرمایه اجتماعی میتواند زمینهساز تقویت وحدت و همبستگی در جامعه باشد.
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