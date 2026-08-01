فعالیت ادارات ایلام فردا و پس فردا ۲ ساعت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیشبینی هواشناسی ایلام و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و بهمنظور مدیریت مصرف انرژی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، کارمندان دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در همه شهرستانهای استان، ۲ ساعت زودتر از زمان مقرر، محل کار خود را ترک کنند.
دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
از عموم شهروندان، ادارات و دستگاههای اجرایی درخواست میشود با صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، بهویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکههای خدماترسان همکاری کنند.
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