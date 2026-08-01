  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

فعالیت ادارات ایلام فردا و پس فردا ۲ ساعت کاهش یافت

فعالیت ادارات ایلام فردا و پس فردا ۲ ساعت کاهش یافت

ایلام- زمان فعالیت ادارات استان ایلام فردا و پس فردا به دلیل گرمای هوا ۲ ساعت کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش‌بینی هواشناسی ایلام و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در همه شهرستان‌های استان، ۲ ساعت زودتر از زمان مقرر، محل کار خود را ترک کنند.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از عموم شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.

کد مطلب 6905512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار