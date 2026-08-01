مشاهده خرس قهوه ‌ای در مناطق حفاظت ‌شده شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد اظهار داشت: تصویر دو قلاده خرس قهوه ای در مناطق حفاظت شده شهرستان شمیرانات توسط دوستداران طبیعت ثبت و در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.
وی با اشاره به ارزش اکولوژیک این گونه افزود: خرس قهوه ای یکی از گونه های شاخص و ارزشمند حیات وحش کشور است و ثبت تصاویر آن بیانگر وجود زیستگاه های مناسب، امنیت نسبی منطقه و تداوم حیات گونه های ارزشمند در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان تهران است.
عباس نژاد ضمن قدردانی از همکاری و مسئولیت پذیری دوستداران طبیعت در ثبت و گزارش مشاهدات حیات وحش، تصریح کرد: مشارکت شهروندان و فعالان محیط زیست در مستندسازی گونه های جانوری، نقش مؤثری در پایش تنوع زیستی، شناسایی وضعیت گونه ها و برنامه ریزی برای حفاظت مؤثر از زیستگاه های طبیعی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش زیستگاه های حیات وحش خاطرنشان کرد: از طبیعت گردان و علاقه مندان به محیط زیست انتظار می رود ضمن رعایت اصول طبیعت گردی مسئولانه، از نزدیک شدن به حیات وحش، ایجاد مزاحمت برای گونه های جانوری و انتشار اطلاعات مکانی حساس خودداری کنند تا امنیت این گونه های ارزشمند و زیستگاه های طبیعی آنها حفظ شود.
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