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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

مشاهده خرس قهوه ‌ای در مناطق حفاظت ‌شده شمیرانات

مشاهده خرس قهوه ‌ای در مناطق حفاظت ‌شده شمیرانات

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از ثبت تصویر دو قلاده خرس قهوه ‌ای در مناطق حفاظت ‌شده شهرستان شمیرانات توسط دوستداران طبیعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس ‌نژاد اظهار داشت: تصویر دو قلاده خرس قهوه‌ ای در مناطق حفاظت‌ شده شهرستان شمیرانات توسط دوستداران طبیعت ثبت و در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.

وی با اشاره به ارزش اکولوژیک این گونه افزود: خرس قهوه ‌ای یکی از گونه ‌های شاخص و ارزشمند حیات وحش کشور است و ثبت تصاویر آن بیانگر وجود زیستگاه‌ های مناسب، امنیت نسبی منطقه و تداوم حیات گونه‌ های ارزشمند در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان تهران است.

عباس ‌نژاد ضمن قدردانی از همکاری و مسئولیت ‌پذیری دوستداران طبیعت در ثبت و گزارش مشاهدات حیات وحش، تصریح کرد: مشارکت شهروندان و فعالان محیط زیست در مستندسازی گونه‌ های جانوری، نقش مؤثری در پایش تنوع زیستی، شناسایی وضعیت گونه‌ ها و برنامه‌ ریزی برای حفاظت مؤثر از زیستگاه ‌های طبیعی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش زیستگاه ‌های حیات وحش خاطرنشان کرد: از طبیعت‌ گردان و علاقه‌ مندان به محیط زیست انتظار می ‌رود ضمن رعایت اصول طبیعت ‌گردی مسئولانه، از نزدیک شدن به حیات وحش، ایجاد مزاحمت برای گونه ‌های جانوری و انتشار اطلاعات مکانی حساس خودداری کنند تا امنیت این گونه ‌های ارزشمند و زیستگاه‌ های طبیعی آنها حفظ شود.

کد مطلب 6905511

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