سهم بخش خانگی مازندران در مصرف انرژی بالا است؛ تشکیل کارگروه رصد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود در نشست بررسی شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولیان حوزه انرژی استان، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی ناترازی انرژی در فصل سرد سال، لازم است دستگاه‌های اجرایی از هم‌اکنون برنامه‌های عملیاتی خود را برای مدیریت شرایط احتمالی آماده کنند.

وی با بیان اینکه بخش خانگی سهم قابل توجهی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است، افزود: اصلاح الگوی مصرف و همراهی مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و تأمین پایدار انرژی ایفا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از تشکیل روزانه کارگروه تخصصی ناترازی انرژی در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با رصد مستمر وضعیت تولید و مصرف، تحلیل داده‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی، تصمیم‌گیری برای مدیریت ناترازی را تسهیل خواهد کرد.

دادبود همچنین بر ضرورت تدوین سناریوهای تأمین سوخت جایگزین تأکید کرد و افزود: کارگروه تخصصی سوخت جایگزین باید با بررسی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، برنامه‌های لازم را برای شرایط مختلف آماده کند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت ناترازی انرژی نیازمند اطلاعات دقیق و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است، تصریح کرد: آمار مربوط به تولید، مصرف، ظرفیت تأمین و نیازهای انرژی باید به‌صورت تفکیکی جمع‌آوری و در قالب یک نظام اطلاعاتی منسجم در اختیار مدیران قرار گیرد.

دادبود شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌های اجرایی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: تصمیمات این بخش باید از مرحله جلسات عبور کرده و به اقدامات اجرایی، قابل سنجش و نتیجه‌محور تبدیل شود.

وی همچنین بر افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تأمین انرژی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت صحیح مصرف، از مهم‌ترین راهکارهای عبور از ناترازی انرژی در ماه‌های پیش رو خواهد بود.