به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی با دعوت از زائران اربعین حسینی برای حضور در «دسته بزرگ خونخواهی امام شهید» در مسیر پیاده‌روی اربعین، گفت: امسال مردم پایتخت شور و شعور حسینی رسالتی سنگین‌تر از سال گذشته بر عهده دارند و باید پیام خونخواهی و مقاومت را در مسیر عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) طنین‌انداز کنند.

با اشاره به نقش مردم زنجان در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اربعین اظهار کرد: سال گذشته مردم مؤمن و ولایتمدار زنجان توفیق یافتند با راه‌اندازی کاروان «اشراق» در مسیر پیاده‌روی اربعین، پیام ارادت، دلدادگی و عشق مردم پایتخت شور و شعور حسینی را به محضر حضرت سیدالشهدا (ع) و همه عاشقان آن حضرت برسانند.

وی افزود: امسال اما مسئولیت و بار سنگین‌تری بر دوش مردم این دیار قرار گرفته است؛ مردمی که در «یوم‌العباس» از شهر امام حسین (ع)، پرچم خونخواهی «امام شهید ایران» را به اهتزاز درآوردند و این پرچم در شهرها و مناطق مختلف به گردش درآمد تا امروز در مسیر پیاده‌روی عظیم اربعین، به نماد وحدت، مقاومت و مطالبه خونخواهی تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه امسال مردم زنجان افتخار خدمتگزاری این حرکت عظیم را بر عهده دارند، تصریح کرد: توفیق نصیب مردم پایتخت شور و شعور حسینی شده است که خادمان و برگزارکنندگان «دسته بزرگ خونخواهی امام شهید» باشند؛ حرکتی که با حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) از ملت‌های ایران و عراق برگزار خواهد شد و پیام ایستادگی، مقاومت و خونخواهی را در مسیر اربعین به گوش جهانیان خواهد رساند.

حجت‌الاسلام حسینی با اعلام زمان و محل برگزاری این برنامه گفت: این دسته بزرگ، ان‌شاءالله روز یکشنبه یازدهم مردادماه از ساعت ۱۸، حرکت خود را از عمود ۱۰۸۰ آغاز کرده و تا عمود ۱۰۹۰ ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم، ملت مقاوم ایران و عراق، خونخواهان امام شهید، با شعار «یا لثارات الحسین» پیام انتقام از ظلم، دفاع از جبهه حق و استمرار راه شهیدان را در مسیر پیاده‌روی اربعین طنین‌انداز خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با دعوت از زائران زنجانی حاضر در عراق برای مشارکت در این اجتماع اظهار داشت: از همه برادران و خواهران عزیز زنجانی که در روز یکشنبه یازدهم مردادماه در مسیر پیاده‌روی اربعین حضور دارند، درخواست می‌کنم برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا رأس ساعت ۱۸ خود را به عمود ۱۰۸۰ برسانند و در این حرکت عظیم حضور یابند.

وی افزود: امیدواریم با حضور پرشور عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع)، بتوانیم به بهترین شکل ممکن خدمتگزاری این دسته بزرگ را انجام دهیم و هر یک به سهم خود در زنده نگه داشتن پیام قیام عاشورا، مقاومت، خونخواهی و پاسداشت راه شهیدان ایفای نقش کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی ابراز امیدواری کرد که اجتماع بزرگ زائران در این مراسم، جلوه‌ای دیگر از وحدت، همدلی و پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق در سایه محبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد و پیام عزت، استقامت و وفاداری به آرمان‌های عاشورا را به جهانیان مخابره کند.