واشنگتن: ایران ممکن است منافع آمریکا در سراسر جهان را هدف قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آمریکایی‌ های حاضر در خاورمیانه (غرب آسیا) باید احتیاط بیشتری کرده و برای بسته شدن حریم هوایی و اختلال‌ های احتمالی در سفر آماده باشند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: آمریکایی‌ های حاضر در منطقه باید در صورت تشدید تنش‌ ها، خروج یا آمادگی برای خروج از منطقه را مدنظر قرار دهند. آمریکایی‌ های خارج از خاورمیانه (غرب آسیا) باید در مورد سفر به این منطقه تجدید نظر کنند.

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در این باره اضافه کرد: ایران و گروه‌های وابسته به آن ممکن است منافع آمریکا را در سراسر جهان هدف قرار دهند!

سفارت آمریکا در بغداد نیز پیشتر به شهروندان آمریکایی نسبت به تشدید تنش در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) هشدار داده بود.

سفارت آمریکا در عراق به شهروندان آمریکایی هشدار داده بود که به شدت احتیاط کنند و سطح هوشیاری خود را افزایش دهند و آماده احتمال لغو پروازها، بسته بودن موقت حریم هوایی و نابسامانی در سفر باشند.