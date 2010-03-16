بازارهای هفتگی جاذبه‌ های ویژه ای برای گردشگران دارد

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازارها از نخستین تشکلهای اجتماعی بشر هستند که برای خرید، فروش، معامله و تامین نیازهای اقتصادی مردم به وجود آمده ‌اند.

وی با بیان اینکه در گذشته علاوه بر بازارهای دائمی بازارهای هفتگی برپا می ‌شد، اظهارداشت: پس از گذشت قرنها، امروزه این بازارها در بیشتر شهرها و نقاط روستایی استان گیلان تداوم دارد و در برخی شهرهای بزرگ به دلیل توسعه شهری نقش تاریخی این بازارها تغییر یافته و مهاجرتها و حوادث طبیعی سبب تعطیلی آنها شده یا به نقاط و مراکز همجوار تغییر مکان داده است.

معاون میراث فرهنگی گیلان افزود: این بازارها با توجه به نیاز زمان با اندکی تغییر در بیشتر نقاط استان هنوز پابرجاست و جاذبه ‌های برای مردم به ‌ویژه گردشگران دارد.

وی با اشاره به برخی تغییرات در این بازارها اظهارداشت: عرضه محصولات پشت وانت و وسایل نقلیه از جمله این تغییرهاست، اما تنوع محصولاتی که ارائه می ‌شود و تازگی و مناسب بودن قیمت کالا که در بیشتر مواقع فروشندگان خود نیز تولید کننده محصول هستند، مشتریان بسیاری را برای حضور در این بازارها جلب می ‌کند.

علیزاده توزیع محصولات بومی، صنایع دستی، تولیدات دامی و کشاورزی محلی را عمده ‌ترین کالاهای قابل عرضه در این بازارها عنوان کرد و گفت: زنان و مردان بومی انواع تولیدات خود را به معرض فروش می‌ گذارند و گردشگران می ‌توانند با انواع سوغات و محصولات محلی آشنا و برای تهیه مایحتاج خود به این مراکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به محل برگزاری و زمان برپایی بازارهای هفتگی گیلان اظهار داشت: شنبه‌ بازار در شهرهای بندر انزلی، اسالم، پاشاکی، پشل، پیربازار، تجن‌ گوله، جورشر، دهشال، شبخوس ‌لات، شیخ‌ علی ‌کلایه، گوراب‌ پس، لسکوکلایه، لولمان و ماسال برگزار می‌ شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان چوبر، خلیف‌ آباد، خمام، دستک، رودسر، کوچصفهان، گشت‌ رودخان، صومعه ‌سرا و لولمان را از جمله مناطقی دانست که در آنها یکشنبه ‌بازار برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه دوشنبه‌ بازار در آستانه اشرفیه، خشکبیجار، رحیم‌ آباد، سنگر، سیاهکل، شفت، ضیابر، کپورچال، کومله، گوراب‌ زرمیخ و هند خاله برگزار می ‌شود، افزود: اباتر، املش، پره‌سر، پاشاکی، جورشر، چهارده، دهگاه، فومن و لفمجان از جمله این مناطق است.

علیزاده خاطرنشان کرد: چهارشنبه ‌بازار در شهرهای چابکسر، چوکام، حسن‌ رود، خشک نودهان، رضوانشهر، رودبنه، زیده شیخ ‌محله، کوچصفهان، کیاشهر، لنگرود، پونل، کسما، تازه ‌آباد، جانکاه، لولمان، واجارگاه و آقا سید شریف برگزار می ‌شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی گیلان همچنین آستانه اشرفیه، تولم‌ شهر، خشکبیجار، زیباکنار، سیاه‌ رود، آلیان، سیاهکل، شاقاجی، شاندرمن، طاهرگوراب، کلاچای، نوخاله و تالش را از دیگر مناطق گیلان ذکر کرد که در آنها پنجشنبه‌ بازار برگزار می ‌شود.