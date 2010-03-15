ستاد ویژه نوروزی در مرکز کنترل ترافیک تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: همچنین در شب چهارشنبه آخر سال نیز مرکز کنترل ترافیک به صورت اضطراری در حالت آماده باش خواهد بود تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا مسدود شدن معابر برای رفع مشکل اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در شب چهارشنبه آخر سال نیروهای آتش نشانی، امداد و اوژانس نیز حضور خواهند داشت تا بتوانند برای اعزام نیروهای خود در محلهای احتمالی وقوع حوادث سریعا اقدام کنند.

بهروز در ادامه گفت: بر اساس طرح استقبال از بهار همچنین شستشو، نظافت و تعمیر و رفع نقص احتمالی دوربینها، چراغهای راهنمایی و سایر تجهیزات ترافیکی در حال اجراست.

وی افزود: در حال حاضر شستشو و تعمیرو آماده سازی 24 هزار فانوس چراغ راهنمایی در حدود دو هزار و 500 نقطه از شهر و تابلوهای متغیر خبری، دوربینهای نظارتی و دوربینهای نظارتی و.... در حال انجام است تا تجهیزات ترافیکی درست کار کرده و بتوانیم ترافیک را بهتر مدیریت و کنترل کنیم.

بهروز با بیان اینکه اکیپهای تعمیر تجهیزات ترافیکی هم در حالت آماده باش کامل هستند، گفت: در حال حاضر 12 اکیپ برای نگهداری و سرویس دهی به چراغهای راهنمایی، دوربینهای نظارتی، فیبر نوری و سایر تجهیزات ترافیکی در حالت آماده باش هستند تا در صورت بروز هرگونه خرابی و مشکل بتوانند نسبت به رفع خرابی ها سریعا اقدام کرده و مانع از ایجاد مشکلات ترافیکی ناشی از خرابی تجهیزات شوند.