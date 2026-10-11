https://mehrnews.com/x3dj3Z ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6975002 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و بیست و پنجم لنگرود- در این ویدئو، تداوم حضور لنگرودی ها را در شب دویست و بیست و پنجم مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6975002 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از دویست و بیست و پنجمین حضور مردم آستانه در تجمعات گزارش میدانی خبرنگار مهر از ۲۲۴ شب حضور لنگرودی ها در میدان گلباران مزار شهدای گمنام در لنگرود حسینی اشکوری: ظرفیت گردشگری و فرهنگی بقاع متبرکه لنگرود شناسایی می شود حجت الاسلام حسنزاده: رزمایش جانفدا نماد همبستگی ملی است حجت الاسلام حسن زاده: پنجشنبه لنگرود پای کار «جان فدا» است تجمعات مردم مبعوث لنگرود به شب ۲۲۶ رسید برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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