اختلال در پروازهای فرودگاه ملک فهد عربستان پس از حمله ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای از حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام عربستان سعودی و بروز اختلال در تردد هوایی این فرودگاه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، داده‌های فلایت‌رادار نشان می‌دهند که فعالیت‌های پروازی در فرودگاه ملک فهد بار دیگر با توقف و بی‌نظمی مواجه شده اند. از بامداد روز یکشنبه تاکنون ۵۳ پرواز لغو شده و برخی پروازهایی که در آسمان منطقه فرودگاه سرگردان یا متوقف شده بودند، به فرودگاه القصیم تغییر مسیر داده‌اند.

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان نیز هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام را تأیید کرده و اعلام کرده است که ارزیابی خسارات و بررسی ایمنی تأسیسات فرودگاه با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط در حال انجام است.