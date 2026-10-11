بیش از اندازه پرداخت کردیم اما علیه ما مصاحبه کردند؛ رنگی نگاه نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه تراکتور، محمدرضا زنوزی مطلق، در جمع اعضای تیم در عمان، اظهار داشت: خوشحالم که در جمع شما هستم. امیدوارم فردا با پیروزی در زمین مسابقه، موفقیت دیگری برای خودتان و باشگاه تراکتور به ارمغان بیاورید. می‌دانم که دیروز به دلیل شرایط موجود در کشور، سفر دشواری را پشت سر گذاشتید و پس از ۱۸ ساعت به عمان رسیدید. امیدوارم امروز به‌خوبی استراحت کرده باشید و فردا شاهد بازی خوبی از سوی شما باشیم.

وی ادامه داد: آقای جواد نکونام، همکاران ایشان و سایر اعضای کادر فنی، همچنین آقای خداداد عزیزی، زحمات زیادی کشیده‌اند و تیم خوبی برای این فصل ساخته شده است.

مالک باشگاه تراکتور با اشاره به عملکرد این تیم مقابل استقلال، خاطرنشان کرد: بازی تراکتور در نیمه دوم دیدار مقابل استقلال بی‌نظیر بود و می‌توانستیم دو یا سه گل به ثمر برسانیم، اما فوتبال همین است و موقعیت‌ها همیشه به گل تبدیل نمی‌شوند. با ارائه چنین نمایشی مقابل هر تیمی، قطعاً می‌توانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. مردم و هواداران تراکتور منتظر درخشش شما هستند.

زنوزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور، فوتبال را یکی از دلخوشی‌های مردم دانست و گفت: مردم به عملکرد شما در زمین مسابقه چشم دوخته‌اند. شرایط ایجاب می‌کند به‌عنوان سربازان کشور در این رقابت‌ها حضور داشته باشید و مانند یک سرباز بجنگید. تفاوتی ندارد در تیم ملی بازی کنید یا در رقابت‌های آسیایی باشگاهی حضور داشته باشید؛ حضور شما در اینجا نیز حکم یک بازی ملی را دارد. امیدوارم در لیگ نخبگان آسیا بدرخشید.

وی افزود: در دیدار نخست مقابل شباب الاهلی نیز عملکرد تیم در نیمه دوم متفاوت بود. البته با مشکلاتی از جمله مصدومیت بازیکنان مواجه هستیم، اما معتقدم تمامی بازیکنان فعلی تراکتور از کیفیت بالایی برخوردارند و هر یک از شما جزو بهترین‌ها هستید. امیدوارم در بازی‌های آینده توانایی‌های خود را بیش از پیش نشان دهید.

مالک باشگاه تراکتور با انتقاد از شرایط سفر این تیم به عمان، اظهار داشت: باید پیگیری کنیم که چرا سفر ما ۱۸ ساعت طول می‌کشد، اما تیم استقلال با پرواز مستقیم دولتی راهی قطر می‌شود. حقوق باشگاه و بازیکنانی که با تحمل این همه مشقت به عمان رسیده‌اند، باید پیگیری شود. چه تفاوتی میان تراکتور و سایر تیم‌ها وجود دارد؟ مسئولان باید ثابت کنند که میان تیم‌ها تفاوتی قائل نیستند؛ موضوعی که با توجه به شرایط موجود، سخت است.

زنوزی ادامه داد: به یک نفر پیام دادم که به همین دلیل همواره می‌گفتم عدالت در فوتبال ایران وجود ندارد و ایشان نیز این موضوع را پذیرفت. در حوزه‌های مختلف، از رسانه و تلویزیون گرفته تا فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان، شاهد تفاوت قائل شدن میان تیم‌ها هستیم و این موضوع بی‌انصافی است. امتیازاتی که تراکتور در رقابت‌های آسیایی فصل گذشته کسب کرد، موجب شد در فصل آینده سه سهمیه در آسیا داشته باشیم. این دستاورد حاصل زحمات شما عزیزان و مجموعه باشگاه تراکتور بود.

وی با بیان اینکه چنین اتفاقاتی در فوتبال ایران به امری تکراری تبدیل شده است، گفت: ما موضوع را از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA) پیگیری می‌کنیم. در خصوص مشکلات سفر و شرایط میزبانی، به AFC نامه نوشته‌ایم و رونوشت آن را نیز به فیفا ارسال می‌کنیم. این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اگر به نتیجه نرسیم، شکایت خود را از طریق مراجع مربوطه در فیفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS) دنبال می‌کنیم تا مشکل برطرف شود.

مالک باشگاه تراکتور خاطرنشان کرد: متأسفانه میزبانی از ما گرفته شده و در تمامی شرایط باید به‌عنوان تیم میهمان به میدان برویم. شکایت خواهیم کرد تا ناعادلانه بودن این رقابت‌ها را به مسئولان فوتبال آسیا و جهان منتقل کنیم. فدراسیون فوتبال و مجموعه ورزشی کشورمان این اقدامات را انجام نداده‌اند و به همین دلیل، خودمان باید حقوق باشگاه را پیگیری کنیم.

زنوزی با قدردانی از تلاش اعضای تیم، اظهار داشت: شما در این شرایط اقتصادی و جنگی زحمت می‌کشید و باعث می‌شوید مردم متحدتر شوند و شادی به آن‌ها هدیه دهید. از طرف هواداران، از کادر فنی، مدیر تیم، خداداد عزیزی، اعضای هیئت‌مدیره و تمامی بازیکنان تشکر می‌کنم. به‌ویژه از بزرگ‌ترهای تیم، شجاع خلیل‌زاده و دانیال اسماعیلی‌فر که زحمات زیادی می‌کشند، قدردانی می‌کنم. همچنین از بازیکنان جوان، به‌خصوص امیرحسین حسین‌زاده که مانند پسرم است و علاقه زیادی به او دارم، تشکر می‌کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش بازیکنان جوان در آینده فوتبال ایران و تراکتور، گفت: آقای نکونام به بازیکنان جوان فرصت می‌دهد و در بازی اخیر نیز به یکی از بازیکنان جوان میدان داد که از دیدن عملکرد او بسیار لذت بردم. هواداران نیز از جنگندگی این بازیکن خوشحال بودند. امسال بازیکنان جوان خوبی جذب تیم شده‌اند که فرصت بازی پیدا می‌کنند و آینده فوتبال ایران هستند.

مالک باشگاه تراکتور افزود: با سرمربی تیم نیز صحبت کرده‌ام. ایشان می‌خواهند آینده تراکتور را با تکیه بر همین جوانان بسازند و امیدوارم در این مسیر موفق باشند.

زنوزی با اشاره به وضعیت پرداخت قرارداد بازیکنان، اظهار داشت: فردا ۱۰ درصد دیگر از قراردادهای اعضای تیم را پرداخت خواهیم کرد. افرادی که سابقه حضور در تراکتور، گسترش فولاد یا ماشین‌سازی را دارند، می‌دانند که این باشگاه‌ها همواره از منضبط‌ترین مجموعه‌ها در مسائل مالی بوده‌اند و با فاصله زیادی نسبت به رتبه دوم، در جایگاه نخست قرار داشته‌اند.

وی ادامه داد: سال گذشته، طبق مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها باید بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از قرارداد اعضای تیم را پرداخت می‌کردند؛ در حالی که میانگین پرداختی ما به اعضای تیم ۹۴ درصد بود. حتی برخی افراد بیش از ۱۰۰ درصد مبالغ قرارداد خود را دریافت کرده بودند، اما علیه من و مدیرعامل مصاحبه کردند. اسناد این پرداخت‌ها موجود است و همه‌چیز مشخص خواهد شد. پرداخت حقوق بازیکنان ایرانی و خارجی نیز طبق روال و در موعد مقرر انجام خواهد شد.

مالک باشگاه تراکتور خاطرنشان کرد: بازیکن فقط با پول بازی نمی‌کند، بلکه با غیرت و تعصب و برای پیراهن تیمش به میدان می‌رود. پرداختی‌ها وظیفه ماست، اما همه شما می‌دانید که برای غیرت و تعصب بازی می‌کنید. شما این موضوع را به من یاد داده‌اید؛ من فوتبال بازی نکرده‌ام، اما فوتبالی‌ها به من آموخته‌اند که بازیکن برای پیراهنش بازی می‌کند، نه برای پول. هوادارانی که چشمشان به ساق پای شما دوخته شده است، به عشق شما فوتبال را دنبال می‌کنند و ما نیز وظیفه داریم زحمات شما را جبران کنیم.

زنوزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی، اظهار داشت: برخی مدیران و مسئولان برخوردهای سلیقه‌ای و رنگی دارند و میان تیم‌ها تفاوت قائل می‌شوند؛ در نتیجه، عدالت رعایت نمی‌شود. با این حال، هر اتفاقی هم که رخ دهد، ما ایرانی هستیم و باید برای حفظ انسجام کشور تلاش کنیم. انتقاد خود را از مسئولان مطرح می‌کنیم، اما این انتقاد به معنای آن نیست که اجازه دهیم مسائل به موضوعات دیگری کشیده شود. انتقاداتی داریم، ولی امروز در حوزه فوتبال، با توجه به گستردگی جامعه هواداری، باید به دنبال انسجام و وحدت باشیم.

مالک باشگاه تراکتور تأکید کرد: از شما خواهش می‌کنم وحدت خود را حفظ کنید و اجازه ندهید دشمنان از شرایط موجود سوءاستفاده کنند. ما در شرایط جنگی قرار داریم و در یک سال اخیر کارهای بزرگی انجام داده‌ایم و دستاوردهای مهمی داشته‌ایم. در دنیا کمتر کسی باور می‌کرد که بتوانیم یک سال در برابر دشمنان مقاومت کنیم.

وی افزود: مراقب کشورمان باشید. این کشور متعلق به همه ماست و شما جوانان این سرزمین هستید. کسانی که در جبهه‌ها و در کنار سکوهای پرتاب موشک (لانچرها) تلاش می‌کنند و جان‌فشانی دارند، به خاطر من و شما و برای دفاع از کشورمان این کار را انجام می‌دهند. امیدوارم موفق باشند و کشورمان به جایگاهی که شایسته آن است، در دنیا برسد؛ چراکه ایران کشور بزرگی است و قطعاً به این جایگاه می‌رسد.

زنوزی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در این جنگ پیروز خواهیم شد و پیروزی از آن ماست. همان‌طور که نیروهای مسلح برای دفاع از کشورمان تلاش می‌کنند، شما نیز باید در زمین فوتبال مانند یک سرباز وظیفه خود را انجام دهید و با تمام توان برای موفقیت تیم و سربلندی کشورمان بجنگید.