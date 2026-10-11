به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی سیلاب، عملیات لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه اسپیکان و تقویت پایه‌های پل این محدوده با همکاری شهرداری بم و به‌کارگیری لودر شرکت آب منطقه‌ای کرمان انجام گرفت.

این عملیات زیر نظر کارشناسان مهندسی رودخانه و با هدف بهبود شرایط عبور جریان آب، رفع موانع احتمالی در مسیر رودخانه و افزایش آمادگی برای مواجهه با بارش‌های فصلی اجرا شد.

همچنین تقویت پایه‌های پل با هدف ارتقای ایمنی سازه و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر جریان‌های احتمالی سیلاب در دستور کار قرار گرفت.