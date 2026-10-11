  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

لایروبی رودخانه اسپیکان و تقویت پایه‌های پل در شهرستان بم

لایروبی رودخانه اسپیکان و تقویت پایه‌های پل در شهرستان بم

کرمان- عملیات لایروبی رودخانه اسپیکان و تقویت پایه‌های پل این رودخانه در شهرستان بم با هدف بهبود عبور جریان آب، کاهش خطرات احتمالی ناشی از سیلاب و افزایش ایمنی سازه پل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی سیلاب، عملیات لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه اسپیکان و تقویت پایه‌های پل این محدوده با همکاری شهرداری بم و به‌کارگیری لودر شرکت آب منطقه‌ای کرمان انجام گرفت.

این عملیات زیر نظر کارشناسان مهندسی رودخانه و با هدف بهبود شرایط عبور جریان آب، رفع موانع احتمالی در مسیر رودخانه و افزایش آمادگی برای مواجهه با بارش‌های فصلی اجرا شد.

همچنین تقویت پایه‌های پل با هدف ارتقای ایمنی سازه و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر جریان‌های احتمالی سیلاب در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6975003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها