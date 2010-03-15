22 اکیپ آتش نشانی برای چهارشنبه آخرسال در زنجان آماده خدمات رسانی هستند

حمید رضا یاختی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه تعداد 65 نفر نیرو آتش نشان برای چهارشنبه آخر سال آماده هستند، افزود: امسال به به امروز حادثه ای در خصوص انفجار مواد محترقه در سطح شهر زنجان گزارش نشده و انتظار می رود با روند کاهش حوادث در طی فردا باشیم.

وی با بیان اینکه تمامی نیروهای آتش نشانی در آماده باش کامل به سر می برند، ادامه داد: در روز 25 اسفند کلیه نیروها در میادین اصلی شهر مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، به سرعت در محل حادثه حضور داشته باشند.

یاختی فرد افزود: امسال دو دستگاه موتورسیکلت نیز به ناوگان آتش نشانی شهر اضافه شده است تا در کمترین زمان ممکن، در محل حادثه حضور پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی زنجان با اشاره به اینکه شهروندان در زمان مورد نیاز با شماره 125 تماس بگیرند، افزود: روزانه 600 تماس با آتش نشانی صورت می گیرد که 590 تماس، مزاحمت و گزارش های خلاف واقع است و تنها دو مورد از این تماس ها منجر به حضور نیرو در محل حادثه می شود.

یاختی فرد ادامه داد: در چهارشنبه آخر سال به علت حساسیت موضوع، مردم باید فقط در صورت بروز حادثه با آتش نشانی تماس بگیرند.

وی یادآور شد: در روزهای پایانی سال گذشته، دو مورد حادثه به خاطر استفاده از مواد محترقه در زنجان رخ داد که خوشبختانه امسال تاکنون موردی در این زمینه به آتش نشانی گزارش نشده است.