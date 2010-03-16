داروی ایرانی ارزانترین داروی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: بحث غذا و دارو از جایگاه و اهمیت ویژه ای در جامعه برخوردار است که عمدتا بحث نظارت و کنترل کیفی محصولات در این معاونت پیگیری و دنبال می شود.

وی با اشاره به حذف معاونت غذا و دارو در چارت جدید وزارت بهداشت و جایگزینی سازمان غذا و دارو، افزود: رئیس این سازمان با حکم وزیر بهداشت تعیین می شود اما اختیارات و استقلال سازمان غذا و دارو بیشتر از معاونت خواهد بود.

شیبانی با عنوان این مطلب که تاسیس سازمان غذا و دارو به صورت لایحه دو فوریتی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: تا زمان تشکیل این سازمان، معاونت غذا و دارو در قالب مرکز توسعه غذا و دارو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به صدور 57 هزار مجوز و پروانه برای محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی، اظهارداشت: حدود 46 هزار مورد مربوط به محصولات غذایی و 11 هزار نیز محصولات بهداشتی و آرایشی است.

شیبانی با تاکید بر اینکه برای کنترل و نظارت بر این تعداد محصولات غذایی با کمبود امکانات و نیرو مواجه ایم، افزود: حدود همین تعداد نیز محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی وارداتی داریم که وظیفه کنترل کیفی این محصولات با حوزه غذا و داروست.

وی در ادامه به حضور یکصد کارخانه داروسازی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: حدود 96 تا 97 درصد نیاز عددی کشور به دارو، توسط همین کارخانه ها تامین می شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از بررسی و اصلاح قانون امور پزشکی، دارویی، غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی با حضور گروههای کارشناسی از حوزه ها و بخشهای مختلف خبر داد و افزود: در حال حاضر این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری و دنبال می شود.

به گفته شیبانی، این قانون مربوط به 1334 بوده و تنها یک بار در سال 1367 در بحث مربوط به ژنریک اصلاحی صورت گرفته است.

وی در ادامه به سهم ریالی و ارزی که سه درصد داروهای وارداتی را به خود اختصاص داده اند، اشاره کرد و افزود: 35 درصد از اعتبارات ریالی و ارزی که هر سال برای بخش دارویی کشور در نظر گرفته می شود، به این داروهای گران قیمت اختصاص می یابد.

معاون غذا و داروی کشور با تاکید بر اینکه داروهای تولید داخل نسبت به همه کشورها ارزانتر است، گفت: گرانی دارو در کشور فقط مربوط به داروهای وارداتی و خاص است.