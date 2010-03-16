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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

شیبانی:

داروی ایرانی ارزانترین داروی دنیاست

داروی ایرانی ارزانترین داروی دنیاست

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: داروی تولید ایران، ارزانترین داروها در مقایسه با سایر کشورهای دنیاست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: بحث غذا و دارو از جایگاه و اهمیت ویژه ای در جامعه برخوردار است که عمدتا بحث نظارت و کنترل کیفی محصولات در این معاونت پیگیری و دنبال می شود.

وی با اشاره به حذف معاونت غذا و دارو در چارت جدید وزارت بهداشت و جایگزینی سازمان غذا و دارو، افزود: رئیس این سازمان با حکم وزیر بهداشت تعیین می شود اما اختیارات و استقلال سازمان غذا و دارو بیشتر از معاونت خواهد بود.

شیبانی با عنوان این مطلب که تاسیس سازمان غذا و دارو به صورت لایحه دو فوریتی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: تا زمان تشکیل این سازمان، معاونت غذا و دارو در قالب مرکز توسعه غذا و دارو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به صدور 57 هزار مجوز و پروانه برای محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی، اظهارداشت: حدود 46 هزار مورد مربوط به محصولات غذایی و 11 هزار نیز محصولات بهداشتی و آرایشی است.

شیبانی با تاکید بر اینکه برای کنترل و نظارت بر این تعداد محصولات غذایی با کمبود امکانات و نیرو مواجه ایم، افزود: حدود همین تعداد نیز محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی وارداتی داریم که وظیفه کنترل کیفی این محصولات با حوزه غذا و داروست.

وی در ادامه به حضور یکصد کارخانه داروسازی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: حدود 96 تا 97 درصد نیاز عددی کشور به دارو، توسط همین کارخانه ها تامین می شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از بررسی و اصلاح قانون امور پزشکی، دارویی، غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی با حضور گروههای کارشناسی از حوزه ها و بخشهای مختلف خبر داد و افزود: در حال حاضر این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری و دنبال می شود.

به گفته شیبانی، این قانون مربوط به 1334 بوده و تنها یک بار در سال 1367 در بحث مربوط به ژنریک اصلاحی صورت گرفته است.

وی در ادامه به سهم ریالی و ارزی که سه درصد داروهای وارداتی را به خود اختصاص داده اند، اشاره کرد و افزود: 35 درصد از اعتبارات ریالی و ارزی که هر سال برای بخش دارویی کشور در نظر گرفته می شود، به این داروهای گران قیمت اختصاص می یابد.

معاون غذا و داروی کشور با تاکید بر اینکه داروهای تولید داخل نسبت به همه کشورها ارزانتر است، گفت: گرانی دارو در کشور فقط مربوط به داروهای وارداتی و خاص است. 

کد مطلب 1052634

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