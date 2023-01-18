کشف بیش از ۶۹ هزار عدد داروی قاچاق در گرمی

سرهنگ جواد تقوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶۹ هزار و ۹۳ عدد انواع داروی قاچاق در محور قرهآغاج - گرمی کشف و صبط شد.
وی به شناسایی راننده سواری پراید حامل داروی قاچاق اشاره کرد و گفت: طی هماهنگی با دستگاه قضایی، خودروی مذکور توقیف و به پاسگاه انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه این داروها به مقصد داروخانههای شهرستانهای گرمی و پارسآباد بارگیری شده بود، گفت: کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۵ میلیارد ریال اعلام کردند.
سرهنگ تقوی بیان کرد: هرگونه اقدامی که سلامت و آرامش شهروندان را مختل کند با برخورد جدی پلیس روبهرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اقتدار کامل در برابر فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ ایستادهایم، افزود: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در رابطه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ است.
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