تعویق در پرداخت حقوق معادن زغالسنگ بزودی بر طرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی ظهر سه شنبه در جمع فرمانداران استان کرمان اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص اقتصاد جهانی بازار زغالسنگ در دنیا شاهد افت قیمت شدید زغال طی ماههای اخیر بوده است که همین مسئله مشکلاتی را در این بخش ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل حقوق کارگران معادن زغالسنگ کوهبنان با تاخیر مواجه شده است.

کمالی این مسئله را به سبب افت قیمت زغال و ناشی از اقتصاد جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد بزودی این مشکل با بهبود وضعیت برطرف شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اینکه برخی نشریات تقسیم بندی های جدیدی در دل نقشه کرمان چاپ کردند گفت: این اقدام به صراحت مخالف قانون است و پیگرد قانونی دارد.

وی از مطبوعات خواست قبل از هر گونه اقدام در موارد حساس با دفتر سیاسی امنیتی استانداری کرمان هماهنگی کنند.

وی در خصوص وضعیت نیروی انسانی در فرمانداریهای استان کرمان گفت: کمبود نیروی انسانی مشکل برخی از فرمانداریها است که این مسئله در مرکز درحال بررسی می باشد.

کمالی افزود: فرمانداران می توانند برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی معادل 50 درصد نیروهای بازنشسته خود نسبت به جذب نیرو اقدام کنند.