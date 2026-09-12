به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به موضوع اولویت‌بندی پژوهش‌ها اظهار کرد: مبنای اولویت پژوهش باید دو واژه «بحران» و «تهدید» باشد و باید ببینیم امروز بحران و تهدیدی که نظام و مردم را در استان تحت تأثیر قرار می‌دهد چیست.

وی افزود: آیا این پارامترها امروز واقعاً بحران‌های اصلی استان را نشان می‌دهند؟ بحران ما طلاق است، بحران ما مسائل اجتماعی و فرهنگی در محلات است و باید بررسی شود چرا چنین وضعیتی ایجاد شده است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم ادامه داد: امروز گرانی یکی از تهدیدهای جدی است و باید درباره علت آن پژوهش شود.

آبنوش با انتقاد از توجیه برخی گرانی‌ها با تحریم و واردات گفت: آقای استاندار، اگر به‌صورت تصادفی دو قلم کالا را انتخاب کنیم و یک خیابان را در نظر بگیریم، می‌بینیم در ابتدای خیابان و انتهای همان خیابان برای یک کالا سه قیمت وجود دارد.

وی تصریح کرد: نمی‌توان همه این تفاوت‌ها را به تحریم، واردات یا اقدامات دشمن نسبت داد؛ بخشی از این مسائل در داخل اتفاق می‌افتد و باید درباره آن پژوهش شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات حوزه آرد گفت: در همین جلسه به‌صورت رسمی گزارش شد که یک نانوای آزاد از سهمیه آرد دولتی استفاده نکرده است. باید پژوهش شود که این آرد از کجا تأمین می‌شود و چرا چنین تخلفاتی شکل می‌گیرد.

آبنوش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: من خودم به عنوان نماینده مردم، زمانی که در میان مردم حضور پیدا می‌کنم با اعتراض مواجه می‌شوم. باید ببینیم چرا مردم از خدماتی که ارائه می‌شود رضایت ندارند.

وی افزود: من شهادت می‌دهم که استاندار و بسیاری از مدیران استان سالم هستند و مدیران خوبی هم داریم، اما وقتی مردم مراجعه می‌کنند و از عملکرد برخی دستگاه‌ها ناراضی هستند، باید مسئله را دقیق بررسی کنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با طرح این پرسش که مشکل در کجای فرآیند اداری است، گفت: ممکن است یک مدیر کارش را درست انجام دهد، اما کارشناسان در میانه کار مشکل ایجاد کنند، ظلم کنند یا حتی رشوه بگیرند؛ اینها موضوعاتی است که باید در مرکز پژوهش قرار گیرد.

وی ادامه داد: وقتی مردم خدمات را دریافت می‌کنند اما باز هم ناراضی هستند، باید بنشینیم و بررسی کنیم که ایراد کار کجاست؛ آیا توقع مردم بیش از اندازه بالا رفته یا واقعاً اشکالی در فرآیند خدمت‌رسانی وجود دارد؟

آبنوش تأکید کرد: باید مشخص کنیم کدام حلقه از این زنجیره دچار مشکل است و چرا مردم نتیجه خدمات و اقدامات انجام‌شده را آن‌گونه که باید نمی‌بینند.

کمبود منابع؛ واقعیتی که باید پذیرفت

وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه آب و سلامت استان گفت: قزوین به دلیل مصرف آب چاه با مشکلات و بیماری‌های زیادی مواجه است و باید برای حل مسئله آب چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس افزود: اگر بخش خصوصی و اوقاف وارد موضوع آب نمی‌شدند، شاید هزار سال دیگر هم این مسئله حل نمی‌شد؛ بنابراین باید از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات استفاده کنیم.

آبنوش درباره وضعیت حوزه درمان نیز گفت: چه کسی از توسعه درمان و ایجاد امکانات بیشتر بدش می‌آید، اما واقعیت این است که پول نداریم و منابع مالی محدود است.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای کشور اظهار کرد: اگر امروز بودجه کشور تأمین شود، باز هم باید واقعیت‌های موجود را ببینیم. بخش قابل توجهی از منابع کشور برای زیرساخت‌های امنیتی و انتظامی هزینه شده و با توجه به شرایط جنگی، نمی‌توان این واقعیت‌ها را از مردم پنهان کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی خاطرنشان کرد: وقتی منابع دولتی محدود است، باید بخش خصوصی را وارد میدان کنیم و کارشناسان باید راهکارهای عملی برای جذب این سرمایه‌ها پیدا کنند.