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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

عمان: همه طرفها گفتگو را بر اقدام تنش‌زا ترجیح دهند

عمان: همه طرفها گفتگو را بر اقدام تنش‌زا ترجیح دهند

عمان در موضع گیری جدید درباره تحولات منطقه از تمامی طرف‌ها خواست خویشتنداری کنند و گفتگو را بر هرگونه اقدام تنش‌زا ترجیح دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عمان، مسقط حمله به یک خط لوله در عربستان را محکوم و بر موضع ثابت عمان در مخالفت با این دست حملات و هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی و غیرنظامی، صرف نظر از انگیزه‌ها و دلایل آن تاکید کرد.

وزارت خارجه عمان در بیانیه خود همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها و پرهیز از هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، تاکید کرد.

این وزارتخانه در ادامه از تمامی طرف‌ها خواست در برخورد با تحولات اخیر، خویشتنداری کنند و گفتگو را بر هرگونه اقدام تنش‌زا ترجیح دهند و با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به ریشه‌های آن رسیدگی کنند.

کد مطلب 6944782

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