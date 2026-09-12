به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز در اراک اظهار کرد: بهورزان از نیروهای ارزشمند و اثرگذار نظام سلامت هستند که در دورترین نقاط استان مرکزی، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم را ارائه می‌کنند.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ بهورز در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک فعالیت دارند و در حوزه‌هایی همچون بهداشت خانواده، بهداشت باروری، بهداشت محیط و سایر نیازهای سلامت جامعه، مسئولیت ارائه خدمات به مردم را بر عهده دارند.

نظری تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور و بحران‌هایی که طی یک سال گذشته شاهد آن بودیم، هیچ خللی در روند ارائه خدمات سلامت مردم ایجاد نشد و کارکنان حوزه بهداشت با تعهد و مسئولیت‌پذیری به خدمت خود ادامه دادند.

وی ادامه داد: حتی در شرایط جنگی و زمانی که حملات و بمباران‌های دشمن متجاوز به شهرها کشیده شد، کارکنان حوزه سلامت با روحیه‌ای جهادی در میدان خدمت حضور داشتند و خدمات‌رسانی به مردم را ترک نکردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به سهم قابل توجه بانوان در حوزه بهداشت گفت: بخش عمده‌ای از نیروهای این حوزه را بانوان تشکیل می‌دهند و حضور فعال آنان در عرصه سلامت و خدمت‌رسانی به جامعه، قابل تقدیر و موجب افتخار است.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه بهداشت در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: کاهش بیماری‌های تنفسی و گوارشی، کاهش مرگ‌ومیر و بهبود شاخص‌های مختلف سلامت، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات مستمر و تلاش شبانه‌روزی کارکنان حوزه بهداشت است.

نظری گفت: بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان مرکزی در مناطق روستایی سکونت دارند که بخش مهمی از خدمات سلامت این جمعیت توسط بهورزان ارائه می‌شود و همین مسئله نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این نیروها در نظام سلامت است.

وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاونت بهداشت و شبکه‌های بهداشت و درمان باید متناسب با اهمیت و گستره خدمات بهورزان، زمینه حمایت و دلگرمی بیشتر این نیروها را فراهم کنند.

نظری افزود: با تداوم فعالیت بهورزان و سایر کارکنان حوزه بهداشت، روند ارتقای شاخص‌های سلامت در استان مرکزی و کشور با قوت بیشتری دنبال می شود.