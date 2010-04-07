هزار بی سرپرست در شیرخوارگاه های خراسان رضوی نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، تهمینه شکیب عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: یک هزار و 600 کودک بی سرپرست و بد سرپرست در شیرخوارگاههای استان نگهداری میشوند.
وی اظهار داشت: از این تعداد کودک بی سرپرست 300 نفر توسط دولت و بقیه توسط خیرین اداره میشوند.
شکیب تصریح کرد: تاکنون بیش از هزار کودک نیز که مشکل داشته اند ساماندهی شده و توسط اقوام درجه یک مثل عمو و عمه نگهداری میشوند.
این مقام مسئول همچنین از ساماندهی 60 کودک خیابانی خبر داد و گفت: این کودکان به فروش روزنامه مشغول هستند وماهیانه درآمدی بالغ بر 450 هزار تومان برای خود به دست میآورند.
مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: پرداخت یارانه به این گونه افراد گزینه آخر سازمان است.
وی با بیان اینکه ما در تلاشیم که این گونه افراد از تکدیگری دست بردارند خاطر نشان کرد: ما بدنبال این هستیم تا این افراد عزت نفس خود را حفظ کنند.
شکیب در پایان گفت: وی افزود: 900 خانواده تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی با تشکیل تعاونیهای کوچک، به مرحله خود اشتغالی رسیدهاند.
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