آمریکا برنامه ای برای کاهش تسلیحات هسته ای خود در ترکیه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "رادیکال" در مقاله ای با اشاره به امضای قرارداد "استارت 2 " میان روسیه و آمریکا در خصوص تعداد تسلیحات هسته ای نوشت: ظاهراً آمریکا قصد کاهش بمبهای موجود در پایگاه اینجرلیک در جنوب ترکیه را ندارد و هم اکنون این کشور 90 بمب اتمی در این پایگاه دارد.

در این مقاله آمده است: آمریکا در سال 1991 تسلیحات اتمی خود را در شهرهای "اسکی شهر" و "مالاتیا" ذخیره کرده بود و در بین سالهای 1995 تا 1998 نیز تسلیحات اتمی خود را از شهرهای "بالیق اسیر" و آنکارا به پایگاه اینجرلیک منتقل کرد و با توجه به اینکه وجود بمبهای اتمی در اینجرلیک بارها در رسانه ها مطرح و از سوی مقامات رسمی تکذیب نشده است این امر بیانگر تائید وجود این سلاحها در این پایگاه است.



این مقاله با اشاره به ضرورت روشن شدن وضعیت سلاحهای اتمی آمریکا در این پایگاه هوایی از پیروی نکردن سلاحهای اتمی آمریکا در ترکیه از معاهده استارت 2 یا همان کاهش تسلیحات هسته ای انتقاد کرد.

این مطلب روزنامه رادیکال در حالی است که چندی پیش "تنر بایتوک" دیپلمات کهنه کار و مشاور سابق وزارت دفاع ترکیه ادعا کرد که آمریکا تسلیحات هسته ای تاکتیکی خود را در شهر استانبول به عنوان یک منطقه غیر نظامی انبار کرده است.



وی گفت: برخلاف آن چه تصور می شود آمریکا تسلیحات هسته ای خود را نه در پایگاه نظامی خود در اینجرلیک بلکه آنها را در استانبول انبار شده که منطقه ای غیر نظامی بشمار می رود.



وی همچنین می افزاید، بخشی از این سلاح ها در استانبول و بخش دیگری در نزدیکی دریای سیاه انبار شده و سامانه پرتاب این سلاح ها به وسیله دو کلید فرمان که یکی در آمریکا و دیگری در کشور میزبان است، فعال می شود.