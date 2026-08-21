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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

افزایش تدریجی دما از فردا؛ بارش پراکنده در شمال و شرق خوزستان

افزایش تدریجی دما از فردا؛ بارش پراکنده در شمال و شرق خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش تدریجی دما از فردا خبر داد و گفت: از اواخر وقت امروز، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی استان می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از فردا تا اواسط هفته آینده، روند افزایش تدریجی دما را نشان می‌دهد.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی و جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی فردا و پس‌فردا، احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط، گاهی تندباد لحظه‌ای در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: شوش با دمای ۴۹ درجه به عنوان گرمترین و بستان با دمای ۲۱.۶ درجه به عنوان خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۶.۶ و کمینه دمای ۲۷.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6922770

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