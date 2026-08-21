  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۰

اعلام وضعیت اضطراری هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکا نزدیک تنگه هرمز

اعلام وضعیت اضطراری هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکا نزدیک تنگه هرمز

یک هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکا از نوع «بوئینگ E-۳B سنتری» نزدیک تنگه هرمز کد اضطراری ۷۷۰۰ را فعال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام متعلق به نیروی هوایی آمریکا از نوع «بوئینگ E-۳B سنتری» در نزدیکی تنگه هرمز، کد اضطراری ۷۷۰۰ را فعال کرد.

به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی»، این یک سیگنال وضعیت اضطراری است.

هواپیمای مذکور از ارتفاع بیش از ۶۷۰۰ متری به ارتفاع ۵۴۰۰ متری کاهش ارتفاع داد و به سمت غرب، یعنی به عمق شبه‌جزیره عربستان تغییر مسیر داده است.

هم‌زمان، ۳ فروند هواپیمای سوخت‌ رسان آمریکایی «بوئینگ KC-۴۶A پگاسوس» که از پایگاه هوایی «العدید» در قطر برخاسته بودند، در آن منطقه حضور داشتند.

عمر هواپیمایی که این وضعیت اضطراری را ایجاد کرد، ۴۶ سال است.

علت بروز این وضعیت اضطراری هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 6922708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها