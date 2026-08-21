به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه جوی و صدور هشدار نارنجی هواشناسی، طی ۲۴ ساعت گذشته شرایط ناپایدار جوی در نقاط مختلف استان حاکم شد و ایستگاه‌های هواشناسی بارش و وزش باد قابل توجهی را ثبت کردند.

وی با اشاره به میزان بارش‌های ثبت‌شده در استان افزود: در این مدت، قوشخانه شیروان با ثبت ۲۰.۴ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و پس از آن زمان‌صوفی سملقان با ۹.۷ میلی‌متر، درکش سملقان با ۸.۵ میلی‌متر، دهگاه بجنورد با ۷.۵ میلی‌متر، اشرف‌دره راز و جرگلان با ۴.۱ میلی‌متر و کاستان سملقان با ۴.۱ میلی‌متر قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: در بخش وزش باد نیز سنخواست با ثبت سرعت ۷۹ کیلومتر بر ساعت بیشترین سرعت باد را داشت و شیروان با ۷۲ کیلومتر بر ساعت و جاجرم با ۶۵ کیلومتر بر ساعت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

داداشی با بیان اینکه وزش باد تنها به چند نقطه محدود نبوده است، ادامه داد: بررسی اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد بیشینه سرعت باد در تمامی ایستگاه‌های استان طی این بازه زمانی از ۲۵ کیلومتر بر ساعت بیشتر بوده که گستردگی فعالیت سامانه جوی و وزش باد در سطح استان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به هشدارهای صادرشده پیش از ورود سامانه اظهار کرد: اداره کل هواشناسی خراسان‌شمالی پیش از آغاز فعالیت این سامانه، نسبت به تشدید ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب در مناطق مستعد هشدار داده بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها و احتمال افزایش موقتی سرعت باد، شهروندان و مسافران از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و آخرین هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.

داداشی بیان کرد: پایش وضعیت جوی استان به‌صورت مستمر ادامه دارد و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شرایط جوی، هشدارهای لازم از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.