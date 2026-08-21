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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

داداشی: قوشخانه با ۲۰.۴ میلی‌متر پرباران‌ترین نقطه خراسان‌شمالی شد

داداشی: قوشخانه با ۲۰.۴ میلی‌متر پرباران‌ترین نقطه خراسان‌شمالی شد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: در پی فعالیت سامانه ناپایدار جوی، قوشخانه شیروان با ثبت ۲۰.۴ میلی‌متر بارندگی، پرباران‌ترین نقطه خراسان‌شمالی در ۲۴ ساعت گذشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه جوی و صدور هشدار نارنجی هواشناسی، طی ۲۴ ساعت گذشته شرایط ناپایدار جوی در نقاط مختلف استان حاکم شد و ایستگاه‌های هواشناسی بارش و وزش باد قابل توجهی را ثبت کردند.

وی با اشاره به میزان بارش‌های ثبت‌شده در استان افزود: در این مدت، قوشخانه شیروان با ثبت ۲۰.۴ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و پس از آن زمان‌صوفی سملقان با ۹.۷ میلی‌متر، درکش سملقان با ۸.۵ میلی‌متر، دهگاه بجنورد با ۷.۵ میلی‌متر، اشرف‌دره راز و جرگلان با ۴.۱ میلی‌متر و کاستان سملقان با ۴.۱ میلی‌متر قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: در بخش وزش باد نیز سنخواست با ثبت سرعت ۷۹ کیلومتر بر ساعت بیشترین سرعت باد را داشت و شیروان با ۷۲ کیلومتر بر ساعت و جاجرم با ۶۵ کیلومتر بر ساعت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

داداشی با بیان اینکه وزش باد تنها به چند نقطه محدود نبوده است، ادامه داد: بررسی اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد بیشینه سرعت باد در تمامی ایستگاه‌های استان طی این بازه زمانی از ۲۵ کیلومتر بر ساعت بیشتر بوده که گستردگی فعالیت سامانه جوی و وزش باد در سطح استان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به هشدارهای صادرشده پیش از ورود سامانه اظهار کرد: اداره کل هواشناسی خراسان‌شمالی پیش از آغاز فعالیت این سامانه، نسبت به تشدید ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب در مناطق مستعد هشدار داده بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها و احتمال افزایش موقتی سرعت باد، شهروندان و مسافران از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و آخرین هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.

داداشی بیان کرد: پایش وضعیت جوی استان به‌صورت مستمر ادامه دارد و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شرایط جوی، هشدارهای لازم از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6923185

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