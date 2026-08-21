دشمنان در برابر توان دفاعی ملت ایران، محاسبات خود را تغییر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی روز صنعت دفاعی را به سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند: سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا

سرپرست محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم

فرارسیدن روز صنعت دفاعی، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت مجاهدت‌های خالصانه و تلاش‌های شبانه‌روزی دانشمندان و متخصصان توانمند صنعت دفاعی کشور که با تکیه بر دانش بومی، اراده جهادی و خودباوری ملی، قله‌های پیشرفت و خودکفایی را یکی پس از دیگری فتح کرده‌اند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سال‌های گذشته با طراحی، ساخت و ارتقای طیف گسترده‌ای از تجهیزات و سامانه‌های دفاعی مورد نیاز نیروهای مسلح، نقش مؤثری در تقویت قدرت بازدارندگی و ارتقای توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. بخش مهمی از این دستاوردها در میدان‌های واقعی نبرد و در جنگ‌های اخیر، کارآمدی و قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشتند و در برابر نگاه جهانیان، به نمادی از توان و ظرفیت صنعت دفاعی بومی کشور تبدیل شدند.

آنچه امروز به برکت مجاهدت فرزندان ملت در صنعت دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است، تنها مجموعه‌ای از تجهیزات و سامانه‌ها نیست؛ بلکه تجلی اعتماد به توان ایرانی، خودکفایی، دانش بومی و اراده ملتی است که تصمیم گرفته، امنیت و اقتدار کشور خود را با تکیه بر توان بومی تامین کند.

در عرصه‌های دشوار اخیر نیز پیوند میان توان رزمی نیروهای مسلح و ظرفیت‌های کم‌نظیر صنعت دفاعی کشور، جلوه‌ای روشن از قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و موجب شد دشمنان در برابر استقامت و توان دفاعی ملت ایران، محاسبات خود را تغییر داده و در نهایت به پذیرش تفاهم و راهکار سیاسی تن دهند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، همکاری و هم‌افزایی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را یکی از ارکان تقویت بنیه دفاعی کشور دانسته و بر استمرار این همکاری راهبردی در مسیر تأمین نیازمندی‌های خود، ارتقای تجهیزات، انتقال تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور تأکید دارد.

در این روز پرافتخار یاد و خاطره پنج وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌ویژه وزیر شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و دیگر شهدای والامقام عرصه صنعت دفاعی،تحقیقات و پشتیبانی نیروهای مسلح را گرامی داشته و اعلام می‌داریم؛ ملتی که به دست توانای فرزندان خود سپر دفاعی می‌سازد و برای حفظ عزت و استقلال خود و با اتکال به قدرت لایزال الهی از آن استفاده می‌کند، نه تنها تسلیم نمی‌شود، بلکه بدون تردید پیروزخواهد شد.

اینجانب ضمن تبریک روز صنعت دفاعی را به جنابعالی و تمامی مدیران، متخصصان، دانشمندان و کارکنان خدوم وزارت دفاع و مجموعه صنایع دفاعی کشور، توفیق روزافزون این مجموعه را در مسیر تحقق فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) و تقویت هرچه بیشتر قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی