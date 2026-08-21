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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

بیانیه۱۲کشور عربی و اسلامی در محکومیت شهرک‌سازی اسرائیل وحمله به سوریه

بیانیه۱۲کشور عربی و اسلامی در محکومیت شهرک‌سازی اسرائیل وحمله به سوریه

وزرای امور خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی ضمن محکوم کردن سیاست شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از شورای امنیت خواستند برای تواقف این روند اقدام فوری انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی در بیانیه مشترکی، سیاست شهرک سازی غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، آنها فعالیتهای شهرک سازی در شرق بیت المقدس اشغالی و جنایتهای شهرک نشینان علیه فلسطینیان و حمایت مقامات اشغالگر از این اقدامات را تقبیح کردند.

در این بیانیه بر حمایت از تلاشها برای تضمین پاسخگویی و اعمال تحریم علیه عاملان شهرک سازی تأکید شد.

وزرای خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی همچنین از شورای امنیت خواستند اقدام فوری برای توقف توسعه شهرک های غیرقانونی انجام دهد.

وزرای خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی همچنین حملات هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه را محکوم کردند و آن را نقض آشکار حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور دانستند.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شد که چنین حملاتی از سوی اسرائیل، ممکن است تلاش‌های سوریه برای بازیابی امنیت را تضعیف کند و ادامه نقض حاکمیت سوریه توسط اسرائیل به تهدید تشدید تنش‌های فزاینده‌ای منجر شود.

این ۱۲ کشور عبارتند از: الجزایر، ترکیه، اندونزی، اردن، لبنان، مالزی، موریتانی، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان و سومالی.

کد مطلب 6923186

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