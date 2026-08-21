به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی در بیانیه مشترکی، سیاست شهرک سازی غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، آنها فعالیتهای شهرک سازی در شرق بیت المقدس اشغالی و جنایتهای شهرک نشینان علیه فلسطینیان و حمایت مقامات اشغالگر از این اقدامات را تقبیح کردند.

در این بیانیه بر حمایت از تلاشها برای تضمین پاسخگویی و اعمال تحریم علیه عاملان شهرک سازی تأکید شد.

وزرای خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی همچنین از شورای امنیت خواستند اقدام فوری برای توقف توسعه شهرک های غیرقانونی انجام دهد.

وزرای خارجه ۱۲ کشور عربی و اسلامی همچنین حملات هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه را محکوم کردند و آن را نقض آشکار حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور دانستند.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شد که چنین حملاتی از سوی اسرائیل، ممکن است تلاش‌های سوریه برای بازیابی امنیت را تضعیف کند و ادامه نقض حاکمیت سوریه توسط اسرائیل به تهدید تشدید تنش‌های فزاینده‌ای منجر شود.

این ۱۲ کشور عبارتند از: الجزایر، ترکیه، اندونزی، اردن، لبنان، مالزی، موریتانی، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان و سومالی.