به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو از کسب رتبه نخست کشور توسط آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در میزان مشارکت در طرح توسعه آموزش‌های دیجیتال خبر داد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: این مجموعه با ثبت بالاترین میزان مشارکت در کشور، رتبه نخست مشارکت در طرح توسعه آموزش‌های دیجیتال را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: توسعه آموزش‌های دیجیتال و توانمندسازی دانش‌آموزان در حوزه مهارت‌های فناورانه از رویکردهای مهم آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران است و این مسیر با مشارکت مدیران، معلمان و دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

بهارلو ادامه داد: همگامی نظام تعلیم و تربیت با تحولات روز و توسعه مهارت‌های دیجیتال می‌تواند زمینه افزایش توانمندی، خلاقیت و آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با نیازهای آینده کشور را فراهم کند.

این موفقیت در حالی رقم خورده است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ارسال پیامی خطاب به یوسف بهارلو از اقدامات و تلاش‌های آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در مسیر توسعه آموزش‌های دیجیتال و توانمندسازی دانش‌آموزان تقدیر کرده است.

رئیس‌جمهور در این پیام، آموزش مهارت‌های دیجیتال را یکی از مسیرهای مهم توانمندسازی نسل آینده دانسته و بر ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرده است.

در این پیام همچنین از تلاش مدیران، معلمان و دانش‌آموزان آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران تقدیر و بر تداوم مسیر توانمندسازی نسل جوان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان تأکید شده است.

آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در سال‌های اخیر توسعه آموزش‌های فناورانه، گسترش سواد دیجیتال و استفاده از الگوهای نوین آموزشی را دنبال کرده و حرکت به سمت مدارس هوشمند نیز از جمله رویکردهای این مجموعه عنوان شده است.