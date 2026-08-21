پنجره بسته به سود استقلال تمام شد/ هماهنگی تیم بختیاری زاده عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد به مصاف نساجی رفت و با گل دیرهنگام محمدرضا آزادی موفق شد میزبان خود را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد. آبی‌پوشان با این پیروزی، علاوه بر ادامه روند بردهای خود در شروع فصل، به ناکامی در کسب نتیجه مطلوب در هفته‌های دوم چند فصل اخیر پایان دادند و پس از مدت‌ها توانستند نساجی را در قائمشهر شکست دهند.

این دیدار برای محمدرضا آزادی نیز اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چرا که مهاجم استقلال پس از ۵۰۸ روز بار دیگر موفق شد با پیراهن آبی گلزنی کند. آزادی با به ثمر رساندن گل دیرهنگام استقلال، ضمن شکستن طلسم گل نزدن خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش برابر نساجی داشت و سه امتیاز را به حساب آبی‌پوشان واریز کرد.

سیامک رحیم‌پور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار استقلال و نساجی و شرایط دو تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر اظهار داشت: پیش از پرداختن به بازی استقلال و نساجی، باید به یک موضوع مهم اشاره کرد و آن اتفاقاتی است که هر سال با آغاز لیگ برتر رخ می‌دهد. جابه‌جایی‌های زیاد در تیم‌ها تأثیرات منفی زیادی روی عملکرد آنها می‌گذارد.

وی افزود: برای مثال، سال گذشته تا هفته دهم تیم‌های ما به امتیاز ۱۰ نرسیده بودند و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در جابه‌جایی بین ۵۰ تا گاهی ۱۰۰ درصد ترکیب اصلی تیم‌ها در فصل جدید مشاهده کرد. همین مسئله باعث می‌شود تیم‌ها از نظر کیفی و عملکردی شرایط خوبی نداشته باشند و زمان زیادی نیاز داشته باشند تا به هماهنگی لازم برسند. بازیکنانی که تازه وارد ترکیب شده‌اند و از باشگاه‌های مختلف می‌آیند، باید زمان داشته باشند تا یکدیگر را پیدا کنند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: بازیکنان وقتی چندین فصل کنار یکدیگر بازی می‌کنند، به صورت چشمی، کلامی و حتی غیرکلامی می‌توانند به راحتی یکدیگر را در زمین پیدا کنند. آنها با اشارات چشم، حالات بدن و دیگر نشانه‌ها می‌توانند حرکت یکدیگر را تشخیص دهند، به هم پاس بدهند، جایگزین شوند و نیازهایی را که یک تیم در زمین فوتبال دارد، برآورده کنند. وقتی ترکیب تیم‌ها مرتب در حال تغییر باشد، خودبه‌خود عملکرد و کیفیت تیم‌ها پایین می‌آید و نتیجه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

رحیم‌پور تصریح کرد: مربیان برای حفظ خود و مدیران برای حفظ جایگاهشان مجبور هستند بیشترین استرس و فشار را تحمل کنند تا با نتایجی که به دست می‌آید، بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. در این قضایا، بیشترین نقش را مدیران برنامه تیم و بازیکنان دارند. حتی درباره مدیران برنامه مربیان نیز می‌توان صحبت کرد. من مدیران برنامه را به سه دسته تقسیم می‌کنم؛ دسته اول کسانی هستند که رشد بازیکن برایشان بسیار مهم است و انتخاب درستی برای بازیکن انجام می‌دهند و منافع مالی خودشان در وهله اول برایشان اولویت نیست.

وی ادامه داد: گروه دوم کسانی هستند که اولویت اولشان منافع مالی خودشان است و کاری به جابه‌جایی بازیکن و عملکردی که این جابه‌جایی روی بازیکن خواهد داشت، ندارند. گروه سوم نیز بینابینی هستند؛ یعنی هر دو موضوع را لحاظ می‌کنند و شاید اولویت اول آنها در این قضیه بیشتر منافع شخصی‌شان باشد؛ مثلاً ۶۰ به ۴۰ یا ۵۵ به ۴۵، اما در عین حال نگاهی هم به عملکرد بازیکن دارند.

رحیم‌پور با اشاره به شرایط استقلال و پرسپولیس گفت: علت اینکه این مسائل را مطرح کردم این است که حالا می‌خواهیم به تیم استقلال و همچنین پرسپولیس برسیم. پرسپولیس امسال دچار تغییرات شد و مهدی تارتار کاری که می‌توانست برای کمک به تیمش انجام دهد این بود که تعدادی از بازیکنان تیمی که در گل‌گهر داشت را با خود به پرسپولیس آورد تا بتواند آن چیزی را که می‌خواهد در اختیار داشته باشد.

وی افزود: ما همیشه در این سال‌ها دیده‌ایم تیمی که در اختیار مهدی تارتار بوده، در نیم‌فصل دوم عملکرد بهتری نسبت به نیم‌فصل اول داشته است و دلیلش این بوده که زمان برده تا بتواند آن چیزی را که می‌خواهد به تیمش القا کند و بازیکنان متوجه شوند و آن کار را انجام دهند. همه این مسائل باعث می‌شود روی عملکرد تیم‌ها تأثیر منفی بگذارد.

رحیم‌پور تاکید کرد: امسال باید در حقیقت بگوییم استقلال بیش از هر چیزی یا هر کسی باید مدیون آن فرد یا افرادی باشد که باعث شدند پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته شود.

وی در ادامه با اشاره به تجربه استقلال در سال‌های گذشته اظهار داشت: اگر اشتباه نکنم، سال اولی که آقای نکونام وارد چرخه مربیگری باشگاه استقلال شد، تقریباً شرایطی مثل امسال بود؛ یعنی پنجره بسته بود و نمی‌توانست از بازیکن جدیدی استفاده کند. بازیکنان یک سال کنار هم بازی کرده بودند و وقتی بازیکنان یک تیم، حتی در سطح متوسط، یک سال کنار هم باشند، عملکردشان خودبه‌خود بالا می‌رود و به راحتی می‌توانند یکدیگر را در زمین پیدا کنند، به هم پاس بدهند، از یکدیگر حمایت و پوشش دهند و نیازهایی را که یک تیم برای پیروز شدن یا داشتن عملکرد موفق‌تر دارد، برآورده کنند.

کارشناس فوتبال افزود: این موضوع را در تیم ذوب‌آهن در گذشته و در زمان منصور ابراهیم‌زاده نیز به یاد داریم. آن تیم با بازیکنان متوسطی که در اختیار داشت، پس از سه سال که بازیکنان کنار هم بازی کردند، توانست تا فینال جام باشگاه‌های آسیا پیش برود.

رحیم‌پور درباره نمونه پرسپولیس نیز گفت: همین اتفاق برای پرسپولیس هم رخ داد. دلیل اینکه در زمان برانکو این تیم توانست نتیجه بگیرد، این بود که شاکله اصلی تیم که شاید نزدیک به ۱۵، ۱۶ یا ۱۷ بازیکن بود، چندین سال کنار هم قرار داشتند و برانکو از آنها استفاده می‌کرد. این بازیکنان چشم‌بسته یکدیگر را پیدا می‌کردند و چیزی را که سرمربی می‌خواست، در زمین پیدا می‌کردند. ضمن اینکه از نظر ذهنی نیز دقیقاً میل به پیروزی در تیم القا شده بود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در استقلال هم وجود دارد. بخش فنی و بخش ذهنی هر دو اهمیت دارند، اما چیزی که الان استقلال نیاز دارد، بخش ذهنی است. با توجه به اینکه این تیم یک سال کنار هم بازی کرده، این مسئله می‌تواند کمک کند تا استقلال برای قهرمانی یا رسیدن به هدفی که دارد، حرکت کند. فکر می‌کنم شرایط خوبی برای این تیم اتفاق می‌افتد.

رحیم‌پور ادامه داد: البته باید یادمان باشد چیزی که عرض کردم در هفته‌های اول به تیمی که نسبت به سایر تیم‌ها تغییرات کمتری داشته، کمک بیشتری می‌کند. الان استقلال دو بازی را برده و کمترین تغییرات را داشته است. تراکتور نیز تقریباً تغییرات کمی داشته است. وقتی از تغییرات صحبت می‌کنم، منظورم بازیکنان و همچنین کادر فنی و مدیریتی است، اما مهم‌ترین بخش، بازیکنان هستند.

وی افزود: استقلال از نظر بازیکن تغییرات کمتری داشته و تراکتور هم تقریباً توانسته شاکله اصلی تیمش و بازیکنانی را که می‌توانند روحیه پیروزی را به سایر نفرات القا کنند، در اختیار داشته باشد؛ همان چیزی که پرسپولیس در سال‌های گذشته داشت. بعد از اینکه برانکو روح قهرمانی را در این تیم احیا کرد، بازیکنانی که از گذشته در پرسپولیس بودند، همین حالت را به بازیکنان جدید القا می‌کردند.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: پرسپولیس اکنون دیگر آن نسل را ندارد و زمان می‌برد تا این اتفاق دوباره شکل بگیرد. شاید این تیم در ابتدای فصل بتواند نتایجی بگیرد، اما ادامه فصل مشخص می‌کند که بخش ذهنی تیم در چه شرایطی قرار دارد. استقلال دقیقاً در شرایطی قرار دارد که هماهنگی بازیکنان کنار یکدیگر اتفاق افتاده و چیزی که الان بیشترین کمک را می‌تواند به این تیم بکند، آمادگی ذهنی است که باید برای استقلال در نظر گرفته شود.

رحیم‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نساجی گفت: نساجی تیمی است که از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرده و تغییراتی داشته و کادر فنی جدیدی وارد این چرخه شده است. مجتبی حسینی مربی‌ای است که سال‌های سال در لیگ برتر کار کرده و شناخت خوبی از بازیکنانی که در لیگ برتر بازی می‌کنند و همچنین تیم‌ها دارد. او بر اساس توانمندی‌های خودش و توانمندی تیم مقابل، روش خود را اتخاذ می‌کند تا به نتیجه مطلوب برسد.

وی افزود: حسینی نیاز دارد زمان بیشتری داشته باشد تا بتواند به خواسته‌هایش برسد. یکی از مشکلاتی که امسال تیم‌ها دارند، زمان مناسب برای شروع فصل، جذب بازیکن و ایجاد هماهنگی کمتر بود و این هماهنگی باید در طول فصل اتفاق بیفتد.

رحیم‌پور ادامه داد: به هر حال، حسینی تا قبل از شروع فصل شاید این احساس را داشت که دانیال اری و کسری طاهری را در اختیار دارد، اما در لحظه آخر این دو بازیکن تأثیرگذار را از دست داد؛ یکی در خط دفاع و دیگری در خط حمله. این دو بازیکن دقیقاً می‌توانستند شکل بازی حسینی را ایجاد کنند و داشتن بازیکنی مثل کسری طاهری می‌توانست مکمل خواسته‌ها و روش بازی حسینی باشد. قاعدتاً زمان می‌برد تا او بتواند بازی کند و جایگزین مناسبی برای آنها پیدا کند.

وی در خصوص بازی استقلال و نساجی نیز اظهار داشت: نساجی سعی کرد زمین و توپ را در اختیار استقلال قرار دهد. استقلال مالکیت توپ بیشتری داشت و با چرخش توپ و استفاده بیشتر از کناره‌ها سعی در حمله داشت. بیشترین حملات استقلال در این بازی از سمت راست بود و رامین رضاییان روزهای خوبی را سپری می‌کند و در هر دو بازی عملکرد بسیار خوبی داشته است.

رحیم‌پور افزود: استقلال علاوه بر اینکه تلاش می‌کند بیشتر از کناره‌ها استفاده کند، نیم‌نگاهی هم به عمق دارد. بازیکنانی که استقلال از سال گذشته در اختیار دارد، نفراتی هستند که می‌توانند با روش‌های مختلف بازی کنند؛ می‌توانند روی توپ‌های بلند و ضربات سر کار کنند، در عمق حرکت داشته باشند، ارسال‌های سریع و سرعتی انجام دهند و از بازیکنان برای ضدحمله استفاده کنند. به هر حال، استقلال بازیکنانی را دارد که یک مربی برای نتیجه گرفتن به آنها نیاز دارد.

کارشناس فوتبال درباره عملکرد سهراب بختیاری‌زاده نیز گفت: بختیاری‌زاده از مربیان بسیار خوب کشور ماست و سال‌های سال توانمندی‌های بالای خود را نشان داده است. او امسال نیز با این دو بردی که به دست آورده، نشان می‌دهد شناخت کافی از باشگاه استقلال، تیم استقلال و عملکرد آن دارد.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم بختیاری‌زاده با توجه به شناختی که از او دارم، روی مباحث ذهنی حتماً بیشتر کار خواهد کرد تا بتواند همکاری و همدلی بیشتر و بهتری در تیم ایجاد کند و این تیم به نتیجه دلخواه برسد.

رحیم‌پور در پایان گفت: تیم‌های ما در ایران بیشترین تأثیرپذیری را از مسائل ذهنی دارند و همین همدلی، همکاری و همیاری می‌تواند به تیم کمک کند تا به اهداف تعیین‌شده برسد. فکر می‌کنم این ابزار اکنون به صورت یک توفیق اجباری یا به صورت ناخواسته، با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی برای استقلال ایجاد شده و استقلال باید مدیون نفراتی باشد که باعث بسته شدن پنجره باشگاه شده‌اند.