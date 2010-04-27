43 اثر ایرانی در حراج کریستی دبی چکش می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حراج کریستی فردا، هفتم اردیبهشت در هتل جمیرا دبی آغاز به کار می کند. در این حراج همچون دوره های قبل آثاری از هنرمندان ایرانی شرکت دارد اما یکی از نکات جالب توجه این دوره، چاپ اثری از فرهاد مشیری با عنوان "قالیچه پرنده" است که در پشت و روی جلد کاتالوگ قرار دارد.

فرهاد مشیری در دوره های قبلی هم به واسطه فروش بالای آثارش در این حراجها صاحب شهرت زیادی شد که در این دوره اثرش 250 هزار دلار قیمتگذاری شده است.

همچنین از دیگر هنرمندان صاحب نامی که در این دوره آثار آنها حضور دارد می توان به محمد احصایی با اثری به نام "عشق" که حداقل 100 هزار دلار قیمتگذاری شده است اشاره کرد.

تابلوی آیدین آغداشلو با نام "معما" با قیمت 45 هزار دلار و عکسی از عباس کیارستمی با قیمت 60 هزار دلار دیگر آثار هنرمندان ایرانی هستند.

اثر "و ان یکاد " متعلق به نصرالله افجه ای با قیمت 80 هزار دلار، یک نقاشی از غلامحسین نامی با قیمت 35 هزار دلار و اثری از مسعود عربشاهی با قیمت 20 هزار دلار بخش دیگری از آثار ایرانیان شرکت کننده در حراج کریستی را تشکیل می دهد.

اما پرویز تناولی، مجسمه ساز و حسین زنده رودی نقاش هریک با سه اثر در این حراج شرکت دارند که یکی از آثار تناولی از مجموعه "هیچ "های این هنرمند است که "هیچ صورتی" نام دارد. آثار تناولی در این حراج 80، 300 و 40 هزار دلار قیمتگذاری شده است.

نکته جالب توجه دیگر در کاتالوگ این دوره حراج کریستی این است که از حسین زنده رودی با عنوان "شارل زنده رودی" یاد شده و سه اثر وی 30 تا 80 هزار دلار قیمتگذاری شده است.

آثار صداقت جباری که در سال گذشته در پنجاه و سومین دوسالانه ونیز شرکت داشت و کارهایش مورد توجه محافل هنری در جهان قرار گرفته است اثر چهار تکه ای با قیمت 40 هزار دلار به معرض فروش گذاشته می شود.

همچنین رضا درخشانی و کوروش شیشه گران هر یک با دو اثر و فرح اصولی با اثری از مجموعه "حافظ " که 20 هزار قیمتگذاری شده است در حراج حضور دارند.

کاری از نصرت الله مسلمیان با حداقل قیمت 25 هزار دلار در کنار آثار بهمن جلالی، فرامرز پپلارام و حسین کاظمی دیگر آثار هنرمندان شناخته شده ایرانی هستند.

در بخش دیگری از حراج نیز از شادی قدیریان ، گلناز فتحی، محمود بخشی، افشین پیر هاشمی، منیر فرمان فرمائیان، جهانگیر شهدادی، پروانه اعتمادی، پویا آریان پور، نصرت الله مسلمیان، پویا اخوان، رضا لواسانی، خسرو حسن زاده، رامین حائری زاده، داریوش قره زاد، سارا رهبر، بیتا وکیلی و رکنی حائری زاده آثاری ارائه می شود.

حراج کریستی خاورمیانه سالانه دوبار توسط خانه حراج کریستی در دبی برگزار می شود و عمدتا آثاری از هنر معاصر کشورهای خاورمیانه در آن عرضه می‌شود. در این دوره 125 اثر از هنرمندان آسیایی و آفریقایی همچون کشورهای لبنان، سوریه، مراکش، مصر و...عرضه می شود.

هنرمندان ایرانی در دوره‌های مختلفی از این حراج رکورد دار بوده اند. فرهاد مشیری، کوروش شیشه‌گران، منیر شاهرودی، فرامرز پیلارام ، رضا درخشانی ، صداقت جباری ، صادق تبریزی و مسعود عربشاهی برخی از هنرمندانی هستند که آثارشان تاکنون در این حراجی عرضه شده است.

موفقیت هنرمندان ایرانی سبب شده است که این موسسه آثار ایرانیان را در اروپا نیز عرضه کند.