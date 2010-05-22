پیشوا قطب تولید "آلوئه ورا" می شود/ تاخیر در تحقق دستور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، به گیاه «آلوئه ورا» در کشورهای آمریکا و کانادا توجه بیشتری می شود و در فرانسه و کشورهای اروپایی نیز از این گیاه برای کرمهای زیبایی استفاده می شود.

«صبرزرد» برای پرورش، نیاز به هیچ نوع کود و سم شیمیایی ندارد و به طور "بیولوژیک" رشد می کند و از این جهت، در رده گیاهان سازگار با محیط زیست قرار دارد.

داروخانه گیاهی برای تمام امراض

گیاه " آلوئه ورا" یا همان "صبر زرد" به داروخانه گیاهی برای تمام امراض معروف است و برای بیماریهایی مثل آسم در یک دوره سه ماهه، مفید است.

کارشناسان معتقدند که این گیاه خوراکی برای بیمارانی که از اسپری مخصوص آسم استفاده می کنند، در یک دوره سه ماهه شفابخش است و آسم را به طور کامل معالجه می کند.

صبرزرد همچنین برای دیابت، فشار خون و پولیپ روده نیز مؤثر است و در درمان کامل این بیماریها تأثیر دارد ضمن اینکه در تقویت قوای جنسی نیز مؤثر است.

این گیاه دارویی 400 گونه دارد که چهار گونه آن استفاده جلدی و پوستی داشته و یک گونه آن استفاده خوراکی دارد که گونه خوراکی آن در بخش پیشوا و در باغ ملی این بخش تولید می شود.

گمان بسیاری این است که این گیاه از خانواده کاکتوس است، در صورتی که این طور نیست و تنها شباهت به کاکتوس دارد و از خانواده زنبق ها است.

آلوئه ورا در مناطقی مانند پیشوا فقط در گلخانه رشد می یابد و فقط در مناطق جنوبی کشور است که می تواند در فضای آزاد پرورش یابد که در آنجا این گیاه خشبی شده و ژلش خیلی سخت می شود.

در شمال کشور نیز این گیاه می تواند تولید شود، ولی شل و رها می شود که مطلوب نیست و محصول تولیدی چندان مناسب نیست.

به این ترتیب، منطقه ای با آب و هوای پیشوا در شهرستان ورامین با اجرای محیط گلخانه ای، بهترین محیط برای رشد و نمو این گیاه دارویی است که برای استفاده، مفید واقع می شود.

کمپوتی خوراکی نیز از کشور تایلند وارد می شود که می توان با توجه بیشتر به پرورش مطلوب این گیاه در بخش پیشوا، به مرحله خودکفایی در تولید این کمپوت دارویی رسید.

دو هزار متر مربع در قبال دو هکتار گلخانه

مجری طرح پروژه تولید و در نهایت فرآوری گیاه دارویی "آلوئه ورا" در باغ ملی پیشوا در خصوص این پروژه به خبرنگار مهر در ورامین، گفت: 18 ماه است که با کمک شهرداری پیشوا، این گلخانه در باغ ملی راه اندازی شده است که این گلخانه دو هزار متر مربع وسعت دارد ولی زمین مورد نیاز، دو هکتار است.

مهدی عبادی افزود: این گیاهان که در دو هزار متر مربع کاشته می شوند، به طور استاندارد باید در دو هکتار زمین کشت شوند؛ به طوری که اول در گلدان و بعد در زمین کاشته می شوند.

وی تأکید کرد: در هر یک متر مربع زمین باید دو گیاه "صبرزرد" کاشته شود تا کارهای مکانیزه تولید به راحتی انجام شود.

مجری طرح این پروژه افزود: در گلخانه فعلی به اندازه دو هکتار گیاه "آلوئه ورا" وجود دارد که باید در دو هکتار پخش شود.

هر دو هکتار زمین برای تولید آلوئه ورا برای 200 نفر کارآفرینی مشروط دارد

وی تأکید کرد: اگر دو هکتار زمین برای تولید وفرآوری این گیاه دارویی در اختیار مجری قرار داده شود، حدود 200 نفر کارآفرینی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود که مشروط به وجود آن دو هکتار زمین است.

عبادی افزود: از هر گیاه حدود هشت برگ می توان برداشت که در روز حدود چهار تن برگ در همین دو هزار متر مربع می توان برداشت کرد.

وی خاطرنشان کرد: گلخانه "صبرزرد" در پیشوا، اولین گلخانه در ایران است که برگ دارویی این گیاه را به فروش می رساند.

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهور

در بازدید سه ساعته مدیرکل محیط زیست استان تهران از بخش پیشوا و منطقه حفاظت شده کویر، یکی از اماکنی که بازدید شد، باغ ملی پیشوا و گلخانه آلوئه ورا بود.

مجری پروژه دراین بازید، از بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهور برای پرداخت وام کارآفرینی خبر داد.

عبادی اظهار داشت: در سفر دوم ریاست جمهوری به شهرستان ورامین، نامه ای به وی داده شده که ایشان به جهاد کشاورزی دستور بررسی پرداخت وام داده اند که متأسفانه تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: فرمانداری شهرستان ورامین نیز مکاتباتی در این خصوص داشته که تا به امروز نتیجه ای حاصل نشده است.

مجری پروژه تولید صبرزرد بیان داشت: حدود 700 میلیون تومان برای گسترش و توسعه این گلخانه احتیاج است که اگر وزارت کشاورزی در پرداخت آن تعلل نکند، جوانان زیادی مشغول کار می شوند.

وی افزود: فاز اول این گلخانه تولید است و فاز بعدی، فرآوری این گیاه دارویی خواهد بود که حتی می شود در تولید و فرآوری این گیاه در منطقه پیشوا به خودکفایی رسیده و صادرات آن را آغاز کرد.

عبادی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، از این گیاه دارویی استقبال بسیار خوبی دارند و زمینه ارزآوری به کشور از این طریق، در حمایت دولت از گسترش این گلخانه موثر است.

فرآوری در شهرک صنعتی پیشوا

مجری طرح پروژه تولید و فرآوری گیاه دارویی آلوئه ورا در باغ ملی پیشوا اظهار داشت: اگر دو تا سه هکتار تولید داشته باشیم، می توان به فرآوری ژل این گیاه رسید که با توجه به وجود شهرک صنعتی پیشوا، این کار در همین شهرک انجام خواهد شد.

وی افزود: اگر این کار صورت بگیرد، سه اتفاق مهم روی خواهد داد که اولین آنها ورود 40 تا 70 دلار ارز به کشور از هر گالن آلوئه ورا فرآوری شده است.

عبادی تأکید کرد: دومین حسن فرآوری ژل این است که کمپوتهای وارداتی از تایلند، دیگر در کشورمان جایگاهی نخواهد داشت و همین جا می شود به خودکفایی رسید.

وی افزود: سومین اتفاقی که روی می دهد، انقلابی در پزشکی و داروسازی است که با تولید کرم و ... از این گیاه دارویی، از واردات آنها و خروج ارز از کشور جلوگیری می شود.

مجری طرح این پروژه در بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از باغ ملی پیشوا، سه کار عمده در این باغ را چنین تشریح کرد: اولین کار، تولید گیاه برای فضای سبز است که این کار، قدرت سرمایه گذاری در زمینه آلوئه ورا را بالا می برد.

وی افزود: دومین اقدام، راه اندازی رستوران سنتی در این باغ ملی است که منبع درآمد برای تأمین معاش کارگران است.

عبادی سومین و مهمترین بخش را چنین عنوان کرد: هدف نهایی، تولید و فرآوری صبر زرد است که در نهایت به فرآوری آن منجر می شود.

پیشوا قطب تولید آلوئه ورا در استان تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در بازدید از باغ ملی، ضمن تحسین عملکرد شهرداری پیشوا در راه اندازی این باغ زیست محیطی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: پیشوا با این پتانسیل مثبت، قطب تولید صبر زرد در استان تهران می شود.

رسول علی اشرفی پور افزود: از دید سازمان محیط زیست، هر بخش و شهری در استان تهران می تواند در پرورش گل و گیاه، قطب تولید یک یا چند محصول خاص باشد.

وی تأکید کرد: اگر گستره دید برای آینده تولید و فرآوری این گیاه دارویی وسیع شود، تحول عظیمی در بخش پیشوا از لحاظ گردشگری، صادرات و تولید داخلی ایجاد می شود.

این مسئول افزود: پیشوا بخشی مذهبی و پراستعداد است که می تواند در امر محیط زیست نیز به مجموعه شهرستان ورامین و استان تهران کمک کند.

اشرفی پور وعده داد تا در ملاقاتی با محسنی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، مشکل گلخانه تولید آلوئه ورا در پیشوا را حل کند.