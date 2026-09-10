به گزارش خبرنگار مهر، رضا نامور شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری کاروان سلامت در منطقه باغ معروف تبریز اظهار کرد: این کاروان با همکاری خانه هلال منطقه و مشارکت خیرین برگزار شد و طی آن بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان منطقه از خدمات مختلف درمانی، آموزشی و اجتماعی بهره‌مند شدند.

وی افزود: این برنامه روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در منطقه باغ معروف برگزار شد که در بخش درمانی حدود ۲۰۰ نفر و در بخش‌های آموزشی و اجتماعی نیز حدود ۲۰۰ نفر از خدمات ارائه‌شده استفاده کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان تبریز ادامه داد: در بخش درمانی این کاروان، پزشکان متخصص در حوزه‌های داخلی، کودکان، آسم و آلرژی، پوست و روانشناسی حضور داشتند و ضمن ارائه خدمات پزشکی، مشاوره‌های تخصصی لازم را به مراجعه‌کنندگان ارائه کردند.

نامور با بیان اینکه دسترسی آسان به خدمات سلامت برای ساکنان مناطق کم‌برخوردار از اهداف اجرای این برنامه است، گفت: باغ معروف از جمله محلات مشمول طرح توانمندسازی ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار کشور است و اجرای کاروان‌های سلامت می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات دسترسی ساکنان این مناطق به خدمات درمانی و آموزشی مؤثر باشد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و اجتماعی در حاشیه این کاروان خبر داد و افزود: آموزش‌های چهره‌به‌چهره، برنامه‌های ویژه کودکان در فضای دوستدار کودک و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی برای ساکنان منطقه اجرا شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان تبریز هدف از این برنامه‌ها را افزایش آگاهی‌های بهداشتی و اجتماعی و تقویت توانمندی ساکنان مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد.

نامور در ادامه به اجرای طرح نیابت در حاشیه کاروان سلامت اشاره کرد و گفت: اعضای جمعیت هلال‌احمر با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، با خانواده شهیدان عرفان لطفی، قاسم صادقی و داود اکرمی دیدار کردند.

وی افزود: در این دیدارها ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد و از خانواده‌های این شهدا تجلیل به عمل آمد.