تهران 1330 درتالار وحدت

به گزارش خبرگزاري " مهر" گروه خنيا دراين كنسرت كه " تهران 1330" نام دارد تلاش كرده تا موسيقي دهه ي30 تهران را بازسازي ومعرفي كند.

برديا صدرنوري ، شاهين فياض ، افشين هاشمي ، پريسا كاشفي ، ژيلا تقوي ، پروين كاظمي ، سارا زمردي ، نيما نيك طبع وبامداد ملكي نوازندگان گروه وپري ملكي ، بيتا همداني ، نيما نيك طبع وپروين كاظمي همخوانان اين كنسرت هستند.

اين برنامه كه درساعت 21:30 دقيقه برگزارمي شود دردوقسمت " دستگاه شور" و" دستگاههاي همايون وماهور" اجرا خواهد شد وتنظيم قطعات آن را شاهين فياض برعهده دارد.