تهران 1330 درتالار وحدت

به گزارش خبرگزاري " مهر" گروه خنيا دراين كنسرت كه " تهران 1330" نام دارد تلاش كرده تا موسيقي دهه ي30 تهران را بازسازي ومعرفي كند.
برديا صدرنوري ، شاهين فياض ، افشين هاشمي ، پريسا كاشفي ، ژيلا تقوي ، پروين كاظمي ، سارا زمردي ، نيما نيك طبع وبامداد ملكي نوازندگان گروه وپري ملكي ، بيتا همداني ، نيما نيك طبع وپروين كاظمي همخوانان اين كنسرت هستند.
اين برنامه كه درساعت 21:30 دقيقه برگزارمي شود دردوقسمت " دستگاه شور" و" دستگاههاي همايون وماهور" اجرا خواهد شد وتنظيم قطعات آن را شاهين فياض برعهده دارد.
گروه موسيقي خنيا به سرپرستي پري ملكي در روزهاي 12، 13 و14 شهريورماه كنسرت هم خواني وهم نوازي اجرا مي كند.
به گزارش خبرگزاري " مهر" گروه خنيا دراين كنسرت كه " تهران 1330" نام دارد تلاش كرده تا موسيقي دهه ي30 تهران را بازسازي ومعرفي كند.
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