به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یک خودرو و بخشی از یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های رشت اظهار کرد: پس از اعلام این حادثه، مأموران کلانتری ۱۱ به همراه عوامل آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و تأیید عمدی بودن آتش‌سوزی، مأموران با انجام تحقیقات میدانی موفق شدند دو متهم ۳۵ و ۳۶ ساله را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب این جرم اعتراف کردند، گفت: افراد دستگیرشده، اختلافات شخصی را انگیزه خود از این اقدام اعلام کردند.

روشن‌قلب تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.