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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

عاملان آتش‌سوزی عمدی خودرو و منزل در رشت دستگیر شدند

عاملان آتش‌سوزی عمدی خودرو و منزل در رشت دستگیر شدند

رشت- فرمانده انتظامی شهرستان رشت از شناسایی و دستگیری دو عامل آتش‌سوزی عمدی خودرو و انباری یک منزل مسکونی در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یک خودرو و بخشی از یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های رشت اظهار کرد: پس از اعلام این حادثه، مأموران کلانتری ۱۱ به همراه عوامل آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و تأیید عمدی بودن آتش‌سوزی، مأموران با انجام تحقیقات میدانی موفق شدند دو متهم ۳۵ و ۳۶ ساله را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب این جرم اعتراف کردند، گفت: افراد دستگیرشده، اختلافات شخصی را انگیزه خود از این اقدام اعلام کردند.

روشن‌قلب تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6991428

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