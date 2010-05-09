به گزارش خبرنگارمهر در قزوین، فاطمه پزشکیان در دیدار با مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قزوین اظهار داشت: دین داری و خداپرستی همواره انسان را در مقابل بسیاری از مشکلات حفظ کرده و از بروز بسیاری آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری کرده است.
وی افزود: باید در شیوههای آموزش دینی و اعتقادی تجدید نظر شود و با شیوههای نوین که متناسب با ذائقه و سلیقه امروز جامعه است، بتوانیم مسائل دینی و اعتقادی را به شکل درستی به نسل جوان آموزش دهیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان قزوین با اشاره به اینکه شخصیت انسان در دوران کودکی شکل میگیرد، تصریح کرد: ارتقای تفکر دینی کودکان متناسب با مقتضیات جامعه در شرایط کنونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی، تعامل و همکاری متقابل نهادهای فرهنگی در ارتقای سطح فرهنگی و مذهبی جامعه نقش بسزایی دارد، و دستگاههای اجرایی در این راستا می توانند منسجم تر عمل کنند.
در ادامه حجت الاسلام رمضانی مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قزوین اظهار داشت: مشارکت در برگزاری برنامههای فرهنگی مسجد محور، زمینه ارتقای فعالیتهای فرهنگی استان را فراهم می کند.
رمضانی با اشاره به فعالیت 120 کانون فرهنگی و هنری در استان قزوین یادآورشد: باید از زمینههای فرهنگی ایجاد شده در مساجد برای اشاعه فرهنگ دینی به نحو مطلوبی بهره برداری کنیم.
وی تصریح کرد: امضای تفاهمنامه همکاری با سازمانها و ارگانهای فعال در بخشهای فرهنگی و اجتماعی شرایط مساعد و بهتری را در برگزاری و اجرای طرحهای فرهنگی مسجد محور فراهم میکند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قزوین گفت: برگزاری دورههای آموزشی در زمینههای مختلف اعتقادی، علمی و فرهنگی، تدوین طرحهای پژوهشی مسجد محور، اجرای برنامههای فرهنگی و دهها عنوان طرح متنوع در مساجد از جمله اقدامات پیشبینی شده سال جاری این مرکز است.
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