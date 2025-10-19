  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

استاندار بوشهر: طرح «مدیریت محله محور» حمایت می‌شود

بوشهر – استاندار بوشهر با بیان اینکه طرح «مدیریت محله محور» حمایت می‌شود گفت: مسجد کانون وحدت جامعه است و باید جمعیت فعال آن افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست قرارگاه ملی مسجد استان، ضمن تأکید بر نقش تاریخی و مهم مسجد در وحدت آفرینی و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم، خواستار حضور و مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی این کانون محوری شد.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اعتقاد قلبی به جایگاه مردم و اهمیت مسجد خاطرنشان کرد: امروز کشور با ناترازی‌ها و مشکلات متعددی در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه معیشت مردم به دلیل تأثیرات تحریم‌های ظالمانه، روبه‌روست و چاره عبور از این وضعیت، چیزی جز تقویت همکاری و مشارکت مردمی نیست.

زارع با مرور نقش مساجد در دوران انقلاب، دفاع مقدس و دوران سازندگی افزود: مسجد کانون مهم دینی، اجتماعی و فرهنگی در همه محلات است.

استاندار بوشهر اظهار کرد: برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های مسجد، باید جمعیت فعال این کانون افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که حتی افراد با سلایق و اعتقادات متفاوت نیز جذب شوند و در فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.

زارع با اشاره به حمایت ویژه از طرح «مدیریت محله محور» و پیوند آن با طرح‌های موفق همچون «طرح محراب» و دیگر ابتکارات مرتبط با قرارگاه ملی مسجد تأکید کرد.

