اسراييل به نقشه راه پايبند باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان كه در ادامه سفر خاورميانه اي خود در فلسطين اشغالي بسر مي برد پس از ديدار با " سيلوان شالوم " همتاي صهيونيستي خود خاطر نشان ساخت : اسراييل بايد در راستاي تحقق صلح خاورميانه نسبت به نقشه راه پايبند باشد .

وي همچنين با تاكيد بر لزوم برقراري ثبات و امنيت در خاورميانه تصريح كرد : علاوه بر دولت آلمان ، اتحاديه اروپايي نيز اقدامات لازم را براي تسريع در برقراري صلح در خاورميانه انجام خواهد داد .

گفتني است وزير امورخارجه آلمان در سفر پنج روزه خود به منطقه خاورميانه پس از بازديد از فلسطين اشغالي راهي مصر مي شود .