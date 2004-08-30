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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۲۰:۳۸

وزير امورخارجه آلمان :

اسراييل به نقشه راه پايبند باشد

وزير امورخارجه آلمان پس از ديدار با همتاي صهيونيستي خود بر لزوم پايبندي اين رژيم بر نقشه راه تاكيد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان كه در ادامه سفر خاورميانه اي خود در فلسطين اشغالي بسر مي برد پس از ديدار با " سيلوان شالوم " همتاي صهيونيستي خود خاطر نشان ساخت : اسراييل بايد در راستاي تحقق صلح خاورميانه نسبت به نقشه راه پايبند باشد .

وي همچنين با تاكيد بر لزوم برقراري ثبات و امنيت در خاورميانه تصريح كرد : علاوه بر دولت آلمان ، اتحاديه اروپايي نيز اقدامات لازم را براي تسريع در برقراري صلح در خاورميانه انجام خواهد داد .

گفتني است وزير امورخارجه آلمان در سفر پنج روزه خود به منطقه خاورميانه پس از بازديد از فلسطين اشغالي راهي مصر مي شود .

کد مطلب 108028

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