لزوم آغاز پیگیری جدی غرامت جنگ/ یک پیشنهاد برای دریافت غرامت از عراق

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص موضوع پرداخت غرامت جنگی عراق به جمهوری اسلامی ایران به ماده 6 قطعنامه 598 مبنی بر لزوم مشخص شدن آغاز کننده جنگ اشاره کرد و یاد آور شد بنا بر این ماده گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت عراق را مقصر اصلی و آغازگر جنگ معرفی کرد و بر این اساس این کشور ملزم به پرداخت غرامت به ایران است.

5 درصد بودجه عراق صرف پرداخت خسارت به کویت می شود

نماینده مردم اسلام آباد غرب درمجلس به جنگ عراق و کویت اشاره کرد و اظهار داشت: علیرغم نیاز شدید عراق به بودجه سالیانه خود، کویت درحال حاضرسالیانه 5 درصد از بودجه عراق را زیرنظر سازمان ملل متحد بابت غرامت جنگی ازاین کشور دریافت می کند و دولت عراق هم خواهان تقلیل این میزان از 5 به 3 درصد شده است.

عراق باید 1100 میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به میزان خسارت و غرامت جنگی که باید دولت عراق به ایران پرداخت کند اشاره کرد و گفت: ایران به طور مستقیم 1100 میلیارد دلار باید از کشور عراق غرامت و خسارت جنگ دریافت کند.

وی تاکید کرد : پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران باید به نرخ روز محاسبه شود.

نماینده اسلام آباد غرب بوجود آمدن شرایط "خاص" در طول این مدت را یکی از موانعی عنوان کرد که طی آن جمهوری اسلامی ایران نتوانست غرامت جنگی خود را از کشور عراق دریافت کند.

فلاحت پیشه یادآور شد: در جنگی که رژیم سابق عراق به ایران تحمیل کرد به شهرها، روستاها، کارخانجات، مراکز اقتصادی کشور و هموطنانمان خسارات سنگین و جدی وارد شد که جمهوری اسلامی ایران اسناد و مدارک آن را به سازمان ملل ارائه کرده است اما تا کنون اقدامی در خصوص پرداخت این غرامت صورت نگرفته است.

نماینده اسلام آباد غرب به قربانیان جنگ عراق علیه ایران اشاره کرد و گفت: در این جنگ تلفات جانی و مالی فراوانی به ایران وارد شد به نحوی که هم اکنون هزینه درمان 80 هزار جانباز شیمیایی به عنوان گوشه ای ناچیز از این خسارات بر دوش ایران است .

ایران و عراق برای موضوع غرامت کمیته مشترک تشکیل دهند

وی خاطر نشان کرد: پرداخت غرامت جنگی از طرف عراق به ایران امری است که مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با توجه به ماده 6 قطعنامه 598 باید در قالب پیشنهادات مسالمت آمیز و نشست دوجانبه کمیته مشترک دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پرداخت داوطلبانه خسارت جنگی آلمانها به کشورهای همسایه خود که در جنگ جهانی اول خسارت دیده بودند اشاره کرد و گفت: آلمان با این اقدام تا اندازه ای خسارت معنوی که در جنگ جهانی اول به همسایگانش وارد شده بود را جبران کرده و به نوعی حسن نیتش را به کشورهای همسایه خود نشان داد.

عراق تعدادی از چاه های نفت خود را ایران واگذار کند

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق در پیشنهادی به عراق عنوان کرد: عراق می تواند برای جبران خسارت جنگی که به ایران وارد کرده است یک سری از چاه های نفت خود را در قالب نوعی تعامل غیر نقدی به جای غرامت به ایران واگذار کند ، با این روش به بودجه این کشور هم فشار نمی آید .

این نماینده مجلس تاکید کرد: اکنون وقت آن رسیده است که دولت در قالب مذاکرات دو جانبه و حسن نیت و با تقویت و توجه به روابط دو جانبه رسما از عراق درخواست غرامت کند.

دریافت غرامت از عراق حق تاریخی ایرانیان است

فلاحت پیشه گفت: ما حسن نیت خود را نشان داده ایم هنگامی که بحث کمک های مالی، فنی و اعتباری برای آبادانی عراق مطرح شد ایران یک میلیارد دلار تسهیلات برای کسانی که داوطلب به فعالیت و کار در عراق شدند، پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه دریافت این غرامت جنگی حق مردمی و تاریخی برای ایرانیان است، تاکید کرد: این یک حق برای آینده باهدف جلوگیری از تجاوز به کشورهاست تا ثابت شود که این غرامت ها در آینده گرفتنی است و حقی است که نمی توان از آن عدول کرد.

به گزارش مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درمورد آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد ، بر اساس آیین نامه اجرایی قطعنامه قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچگاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید. با این حال پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند "متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است".