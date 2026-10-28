به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، ماهی همچنین منبعی غنی از پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی است و همواره به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل توصیه می شود. اما در حالی که به نظر می رسد هر نوع غذای دریایی سالم است، تحقیقات جدید نشان می دهد که نوع ماهی که می خورید ممکن است در مورد خطر مرگ و میر مهم باشد.

محققان بررسی کردند که آیا انواع مختلف ماهی، از جمله ماهی غنی از امگا ۳ و ماهی بدون نمک، با خطر مرگ و میر در میان بزرگسالان ژاپنی مرتبط است یا خیر.

محققان از داده های مطالعه مرکز سلامت عمومی ژاپن، یک پروژه تحقیقاتی بزرگ که نتایج سلامتی را در میان بزرگسالان ژاپنی بررسی می کند، استفاده کردند. برای این تجزیه و تحلیل، آنها داده‌های بیش از ۹۰۰۰۰ بزرگسال را که بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ پرسشنامه غذا را تکمیل کردند، استفاده کردند.

این پرسشنامه میزان مصرف معمول شرکت کنندگان را در سال گذشته برای ۱۳۸ مورد غذا و نوشیدنی ارزیابی کرد. شرکت‌کنندگان گزارش دادند که چند بار هر غذا را می‌خوردند، و به چه میزان. از نظر آنچه محققان در این مطالعه خاص به آن نگاه می کردند، این پرسشنامه شامل ۱۹ مورد ماهی و صدف، از جمله ماهی شور، سالمون، کنسرو ماهی تن و ساردین بود.

از این ۱۹ قلم ماهی، چهار مورد به عنوان محصولات شور طبقه بندی شدند، در حالی که ۱۵ مورد باقی مانده در دسته ماهی های بدون نمک و صدف قرار گرفتند. پنج مورد از این ۱۵ ماده بیشتر به عنوان ماهی های غنی از امگا ۳ طبقه بندی شدند، از جمله ماهی آزاد، قزل آلا، ماهی خال مخالی، ساردین و مارماهی.

محققان همچنین پیامدهای سلامتی شرکت کنندگان را در طی چندین سال پیگیری کردند و به ویژه به بررسی مرگ و میر ناشی از همه علل و همچنین علل خاص، از جمله بیماری عروق مغزی، که شامل شرایطی است که بر جریان خون به مغز تأثیر می گذارد، مانند سکته مغزی، آنوریسم و ناهنجاری های عروقی پرداختند.

پس از تجزیه و تحلیل داده های ۹۰۹۴۴ بزرگسال ژاپنی، محققان دریافتند که مصرف متوسط ماهی و صدف با خطر کمتر مرگ و میر به هر علتی در میان شرکت کنندگان زن مرتبط است. آنها دریافتند که ارتباط بین مصرف ماهی و مرگ و میر بسته به نوع ماهی، علت مرگ و حتی جنسیت شرکت کنندگان متفاوت است.

به طور خاص، مصرف بیشتر ماهی های غنی از امگا ۳ با کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق مغزی در زنان در ارتباط بود. در همین حال، در بین مردها، مصرف بیشتر ماهی و صدف فاقد نمک با مرگ و میر کمتر بیماری عروق مغزی همراه بود. به عبارت دیگر، محققان دریافتند که انواع مختلف ماهی ممکن است با پیامدهای مرگ و میر متفاوتی همراه باشد.