60 درصد مدارس غیردولتی استیجاری هستند/ برخورد با مدارس فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ابوطالب حافظی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق قانون باید ساختمانهای مدارس غیردولتی نیز مطابق با استانداردهای نوسازی مدارس باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه صاحبان مدارس غیردولتی تمکن مالی برای احداث ساختمان جدید را ندارند به آنها اجازه داده شده است که در فضاهای استیجاری فعالیت کنند.

ساختمان های استیجاری مدارس باید مورد تایید نوسازی مدارس باشند

مدیر کل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: البته مطابق توافقنامه ای که با سازمان نوسازی مدارس منعقد شده است هر ساختمانی از دیدگاه ما قابل قبول نیست و باید ساختمان های استیجاری که مورد استفاده قرار می گیرند استانداردهای نوسازی مدارس را داشته باشند.

حافظی رعایت شنا‍ژ افقی و عمودی و آئین نامه 2800 را از جمله شرایط ساختمانهای مورد استفاده برای مدارس غیردولتی ذکر کرد و بیان داشت: باید فضاهای مورد استفاده برای مدارس غیردولتی حداقل سرانه های مورد نظر وزارت آموزش و پرورش برای حیاط مدرسه، آزمایشگاه ها، کارگاه ها و ... داشته باشند.

فعالیت مدارس غیردولتی در ساختمانهای فرسوده تخلف است

وی یادآور شد: در مجموع اگر مدارس غیردولتی در فضای غیراستاندارد و فرسوده اقدام به فعالیت کنند تخلف محسوب می شود و این امر قابل پیگیری است.

مدیر کل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حال حاضر 60 درصد مدارس غیردولتی استیجاری است، افزود: 40 درصد مابقی مدارس غیردولتی در کشور خریداری و احداثی هستند.

تسهیلات برای خریداری و احداث ساختمان مدارس استیجاری

حافظی با اشاره به تسهیلات ارائه شده برای خریداری و احداث ساختمان برای مدارس غیردولتی، ادامه داد: در این راستا طی سالهای گذشته از محل ینگاههای زودبازده تعدادی از مدارس غیردولتی احداث و خریداری شد.

وی بیشترین آمار مدارس احداثی غیردولتی را مربوط به دهه 70 دانست و بیان داشت: در حال حاضر سه هزار مدرسه غیردولتی در کشور احداثی هستند.

بهسازی مدارس استیجاری در قالب برنامه پنجم توسعه

مدیر کل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز برنامه داریم تا با استفاده از منابع دولتی در جهت بهسازی و مقاوم سازی مدارس استیجاری اقدام کنیم.

حافظی با اشاره به برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای احداث ساختمان برای مدارسی که دارای زمین هستند، خاطر نشان کرد: همچنین مطابق آئین نامه "صندوق حمایت از مدارس غیردولتی" سال آینده در استانهای مختلف کشور از محل منابع این صندوق وام و تسهیلات خرید و احداث به مدارس غیردولتی اختصاص می یابد.

35 هزار یتیم از مزایای تحصیل رایگان در مدارس غیردولتی برخوردار شدند

وی از وجود 16 هزار مدرسه غیردولتی در کشور خبر داد و یادآور شد: در این مدارس جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 120 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در حال حاضر بیش از 35 هزار دانش آموز مشمول طرح "رافع" که مربوط به دانش آموزان یتیم مستعد و مستضعف است تحت پوشش تحصیل رایگان هستند.

تخصیص 26 میلیارد تومان برای تجهیز مدارس غیردولتی

حافظی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ایجاد فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در مدارس غیردولتی و گلایه های اولیا دانش آموزان در این زمینه، عنوان کرد: در دو سه سال اخیر به اکثر مدارس غیردولتی در کشور وام تجهیزات داده شده است.

وی از کمک 700 میلیون تومانی به مدارس غیردولتی لرستان خبر داد و بیان داشت: همچنین طی سال گذشته به کل مدارس غیردولتی کشور اعتباری بالغ بر 26 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

مدیر کل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش برآورد سالجاری برای تجهیز مدارس غیردولتی را 30 میلیارد ریال ذکر کرد و بیان داشت: عمده این اعتبارات صرف تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها می شود.

سال آینده هیچ مدرسه غیردولتی نباید فاقد آزمایشگاه باشد

حافظی یادآور شد: اگر این اعتبارات به خوبی مدیریت شود سال آینده هیچ کدام از مدارس غیردولتی کشور نباید از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مشکل داشته باشند.

وی به اولویت های سال آینده در این حوزه اشاره کرد و گفت: اولویت اول سال آینده در بحث تجهیزات مدارس غیردولتی ایجاد کتابخانه های استاندارد است.

مدیرکل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این راستا باید تلاش شود که در مدارس غیردولتی حداقل سرانه ها در زمینه وجود کتابهای درسی و کمک درسی برای دانش آموزان فراهم شود.