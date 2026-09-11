مطیعی: دانشجویان عراقی مهمان ایران هستند؛ احترام متقابل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای امیرالمؤمنین(ع)، با اشاره به حواشی اخیر پیرامون خوابگاه دانشجویان عراقی اظهار کرد: در روزهای گذشته چند نفر شبانه مقابل یکی از خوابگاه‌های دانشجویان عراقی حضور یافتند و موضوعی شکل گرفت که پس از بررسی و بازجویی مشخص شد جرمی متوجه دانشجویان این خوابگاه نبوده است.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی به‌ویژه عراق هستند، افزود: در شرایط حساس منطقه نباید بر اساس احساسات و بدون احراز واقعیت درباره موضوعی موضع‌گیری کرد و زمینه اختلاف میان ملت‌ها را فراهم آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه مطالبه حقوق شهروندان امری پسندیده است، تصریح کرد: پیش از هر اقدام باید موضوع برای انسان ثابت شود و پس از احراز واقعیت درباره آن تصمیم‌گیری و موضع‌گیری کرد.

مطیعی با اشاره به بازتاب این ماجرا در برخی رسانه‌های داخلی، خارجی و عراقی، توضیح داد: برخی رسانه‌ها با طرح ادعاهای احساسی، موضوع را به مسائل ناموسی و غیرت مرتبط کردند و در مقابل، مطالبی درباره برخورد نامناسب با دانشجویان عراقی منتشر شد؛ این همان فضایی است که دشمن می‌تواند از آن برای ایجاد شکاف میان دو ملت استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه دانشجویان عراقی مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: باید با مهمانان عراقی با احترام رفتار شود و در عین حال آنان نیز باید قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند.

امام جمعه سمنان ادامه داد: پیوندهای عمیق میان ایران و عراق و همراهی دو ملت در اربعین و جبهه مقاومت ایجاب می‌کند همگان از اقداماتی که موجب تضعیف این وحدت می‌شود، پرهیز کنند.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد سه هنرمند استان، مصطفی واحدی، محمدرضا هادیانی و مریم‌السادات میرحسینی که در سانحه بازگشت از یک مأموریت فرهنگی جان باختند، برای درگذشتگان رحمت الهی و برای خانواده‌های آنان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

وی همچنین با اشاره به قطعنامه شورای حکام علیه ایران، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، حمایت از جبهه مقاومت و تقویت بازدارندگی کشور تأکید کرد.