دلیل لغو بازی پرسپولیس در هفته هفتم از سوی فدراسیون اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با حضور در برنامه ورزش و مردم در واکنش به محرومیت خداد عزیزی اظهار کرد: جلسات فنی با مجموعه بخش تکنولوژی فدراسیون به صورت مستمر و هفتگی ادامه دارد. این دوستان از مجموعه شرکت دارنده VAR و تجهیزات ارائه شده گزارش می‌گیرند. فردا جلسه‌ای در این خصوص برگزار می‌شود تا آخرین به‌روز رسانی دوستان درباره گزارش فنی مربوط به ۷ هفته ابتدایی لیگ ارائه شود.



وی افزود: در برخی مسابقات نواقصی بوده که در گزارش خود از این شرکت خواسته‌ایم حل شود. می‌دانید چهار فصل است از VAR استفاده می‌کنیم و خیلی از ناهنجاری‌ها، اعتراض‌ها و مشکلات کم شده. درباره بحثی که خداداد عزیزی مطرح کرده هم بگویم همچنان درحال همکاری با این شرکت هستیم و قطع همکاری صورت نگرفته است. فیلم خط کشی برای آفساید گل تراکتور در گوشی من موجود است و اتاق VAR هم تصمیم کمک داور را تایید کرده. هر موضوعی در بحث فنی نقصان تلقی شود، در چک لیست ما می‌آید و به شرکت مرتبط اعلام می‌کنیم.



مدیر روابط عمومی فدراسیون خاطرنشان کرد: محسن حکیم مسئول دپارتمان VAR و فناوری فدراسیون نکات را کامل آماده کرده و در روزهای آتی گزارش کاملی به ما در روزهای آینده ارائه می‌کند. هر ابهامی دوستان مطرح کنند، فدراسیون پاسخگو است.



علوی در واکنش به لغو بازی خیبر و پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر نیز گفت: در ابتدا از تعامل باشگاه‌ها با تیم ملی امید و جوانان تشکر می‌کنم‌. جوانان ما به مرحله نهایی جام ملت‌ها صعود کرد. برخی باشگاه‌ها درخواست‌هایی کردند و با توجه به فرآیندی که طی می‌شد، سازمان لیگ ناگزیر بود برخی بازی‌ها را معوق کند. آدم باید واقعیت را بگوید که پرسپولیس نهایت همکاری را با سازمان لیگ و فدراسیون داشته است و از این باشگاه‌ و سایر باشگاه‌ها تشکر می‌کنم.



وی افزود: برخی دیگر هم اقتضائات خاص خودشان را داشته و اعلام کردند در شرایطی هستیم که بازیکن نداریم یا می‌خواهیم در آسیا شرکت کنیم. پرسپولیس می‌گوید درخواستی برای تعویق بازی نداشتیم اما در سمت دیگر ماجرا هم خیبر بود که در تیم امید و جوانان بازیکن داشت. فراز کمالوند هم در این ایام همکاری زیادی کرده است.



علوی ادامه داد: الان در فیفادی نیستیم و امیر قلعه‌نویی و همکارانش نیز روی بازی‌های آسیایی تمرکز شدیدی دارند. برای لیست بزرگسالان سورپرایزهایی خواهیم داشت.این درحالی است که باشگاه خیبر تنها مسعود محبی را در اردوی تیم ملی امید برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دارد اما در حال حاضر پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر و دانیال ایری از پرسپولیس در جمع شاگردان حسین عبدی هستند.