قاسمی: اجتماعات شبانه مردم یک پدیده مهم فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسمی شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم سنندج اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات شبانه نشان می‌دهد که این افراد با قلب و اعتقاد خود در این میدان حاضر شده‌اند و این جمع‌ها به یک دانشگاه جدی برای بیان مسائل اساسی و فرهنگی تبدیل شده است.

وی با اشاره به استمرار این اجتماعات افزود: برگزاری ۱۹۶ شب اجتماع و حضور مردم با سلایق مختلف، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جریان فرهنگی در کشور است؛ جریانی که باید ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

نقش زنان و مادران در حفظ روحیه مقاومت

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با تأکید بر نقش زنان و مادران در جامعه گفت: یکی از مهم‌ترین داشته‌های فرهنگی ما حضور مؤثر زنان و مادران در صحنه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از ایستادگی در برابر تهدیدها و مشکلات، مرهون مجاهدت زنان و مادران این سرزمین است.

قاسمی با اشاره به تجربه مردم فلسطین بیان کرد: مادران همواره در انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های بعد نقش مهمی داشته‌اند و این الگوی مادرانه در برابر طراحی‌ها و تهدیدهای مختلف، نقش مؤثری در حفظ هویت و مقاومت جامعه ایفا کرده است.

وی ادامه داد: دلیل اینکه بیشترین تهاجم فرهنگی متوجه زنان، دختران و خانواده‌هاست، نقش محوری خانواده در جامعه است؛ مادر به‌عنوان کانون اصلی خانواده می‌تواند در برابر بسیاری از طراحی‌ها ایستادگی کند و نسل آینده را تربیت کند.

ایثار و مقاومت عامل شکل‌گیری یک جریان فرهنگی

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به مفهوم ایثار و مقاومت اظهار کرد: یکی از دلایل حضور و همراهی مردم، تمرین این جامعه حول مفاهیمی همچون ایثار و مقاومت است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فرهنگ شهادت و ایثار می‌تواند در جامعه ماندگار شود.

قاسمی با بیان خاطره‌ای از سفر به سوریه و گفت‌وگو با مسئولان دانشگاه حلب گفت: در آن سفر درباره نحوه مواجهه فرهنگی با جنگ و آثار آن گفت‌وگو شد و برای ما روشن بود که جمهوری اسلامی ایران برخلاف برخی رویکردها، تلاش کرده است فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را در جامعه زنده نگه دارد.

وی افزود: نامگذاری خیابان‌ها به نام شهدا، برگزاری یادواره‌ها، دیدار با خانواده شهدا، تولید فیلم، کتاب، موسیقی، نمایش و آثار هنری با موضوع ایثار و شهادت، بخشی از اقداماتی است که موجب شده یاد شهدا در جامعه زنده بماند.

اجتماعات مردمی تمرینی برای تاب‌آوری اجتماعی

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به استمرار حضور مردم در این اجتماعات گفت: آنچه امروز در این جمع‌ها اتفاق می‌افتد، تنها برگزاری یک برنامه یا نشستن روی صندلی نیست؛ بلکه در حاشیه این اجتماعات گفت‌وگوها، طرح مسائل مردم، فعالیت‌های فرهنگی و ارتباط میان افراد شکل می‌گیرد.

قاسمی ادامه داد: اگر یک جامعه‌شناس، پژوهشگر علوم سیاسی یا متخصص حوزه روانشناسی از بیرون به این پدیده نگاه کند، با یک اتفاق مهم اجتماعی مواجه خواهد شد که آثار آن ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود.

وی با بیان اینکه باید درباره این پدیده مطالعات بیشتری انجام شود، گفت: حضور مردم در خیابان‌ها طی نزدیک به ۲۰۰ شب، آن هم با امکانات و هزینه‌های شخصی، اتفاق کوچکی نیست و باید اندیشمندان و محققان درباره ابعاد و آثار آن مطالعه و گفت‌وگو کنند.

«تاب‌آوری اجتماعی» با استمرار شکل می‌گیرد

قاسمی با تشبیه فعالیت فرهنگی به بافتن فرش اظهار کرد: کار فرهنگی مانند بافتن فرش است؛ در ابتدا ممکن است تنها چند ریشه و رشته دیده شود، اما با استمرار و حوصله، به‌تدریج نقش و طرح اصلی نمایان می‌شود.

وی افزود: فعالیت‌هایی که امروز مردم انجام می‌دهند نیز از همین جنس است و به‌تدریج یک اتفاق فرهنگی بزرگ را رقم می‌زند؛ اتفاقی که نسل‌های آینده درباره آن خواهند پرسید که چگونه مردم توانستند این مسیر را با استمرار و همدلی ادامه دهند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور خاطرنشان کرد: هر فردی که در این اجتماعات حضور پیدا می‌کند، در واقع به دیگران پیام می‌دهد که «ما هستیم و در کنار یکدیگر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم» و این همان چیزی است که از آن به عنوان تاب‌آوری اجتماعی یاد می‌شود.

قاسمی در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار این حرکت فرهنگی بتواند در تربیت نسل آینده و حرکت جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی مؤثر باشد.