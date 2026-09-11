مرز بازرگان تعطیل نیست؛ ترافیک مرز ناشی از افزایش تردد تجار 

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا تاجفر در خصوص شایعات فضای مجازی در خصوص تعطیلی مرز بازرگان از سمت کشور ترکیه اظهار کرد: افزایش سطح رونق تجاری و مرزی در مرز بازرگان، موجب شده است که به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه، گاهی کندی‌هایی در روند تردد مشاهده شود.

وی ادامه داد: امروز نیز ساعاتی حجم تردد تجار، بازرگانان و مرز نشینان در این منطقه به شدت افزایش یافت و برخی اخبار کذب مبنی بر تعطیلی مرز از سوی ترکیه مطرح شد که تکذیب می‌شود.

فرماندار ماکو با اشاره به پیگیری مشکلات موجود افزود: جزئیات مربوط به چالش‌های موجود بررسی شده و جهت پیگیری‌های لازم، گزارش آن‌ها به استانداری آذربایجان غربی ارائه گردیده است.

وی کرد که با توجه به تأکید استاندار آذربایجان غربی بر رونق مرزها و بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها جهت جلب رضایت مراجعان و روان‌سازی ترددها و تجارت مرزی، تمامی توان و امکانات برای رفع موانع و توسعه فعالیت‌های تجاری در این منطقه به کار گرفته شده ورایزنی‌هایی برای حل مشکلات با طرف ترک نیز انجام شده است.

تعطیلات پایان هفته عامل ازدحام مرز بازرگان

مدیر پایانه مرزی بازرگان گفت: باتوجه‌به اتمام تعطیلات تابستانی و پایان هفته، شاهد افزایش تردد مسافران بودیم که منجر به ایجاد صف‌های مقطعی شده بود؛ بااین‌حال، با اقدامات مدیریتی صورت‌گرفته، این ترافیک کنترل شده است.

ایرج آزادی نیز در این خصوص از افزایش ۶۲ درصدی تردد مسافران از این پایانه در ۱۸ روز نخست شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی گفت: آمار مسافر ورودی از اول تا نوزدهم شهریورماه ۵۱ هزار و ۵۶۷ نفر و آمار خروجی ۵۹ هزار و ۴۵۴نفر است.

مدیر پایانه مرزی بازرگان با تشریح وضعیت فعلی ترددها افزود: آمار تردد مسافران در دو روز گذشته به ترتیب ۷ هزار و ۹۰۰ نفر و ۶ هزار و ۸۰۰ نفر ثبت شده است.

آزادی در خصوص وضعیت صف‌های ایجاد شده در روزهای اخیر توضیح داد: باتوجه‌به اتمام تعطیلات تابستانی و پایان هفته، شاهد افزایش تردد مسافران بودیم که منجر به ایجاد صف‌های مقطعی شده بود؛ بااین‌حال، با اقدامات مدیریتی صورت‌گرفته، این ترافیک کنترل شده است.

وی همچنین با تأکید بر وضعیت عادی تردد خودروهای سواری به کشور گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه ازدحام یا صفی برای ورود و خروج خودروهای سواری به پایانه وجود ندارد.

امروز جمعه برخی صفحه‌های فضای مجازی با انتشاری تصاویری از ازدحام در مرز بازرگان خبری مبنی بر تعطیلی این مرز از سوی ترکیه منتشر کرده بودند.

مرز بازرگان در شهرستان ماکو، یکی از استراتژیک ‌ترین و پرترددترین نقاط مرزی ایران با کشور ترکیه و از این طریق با اروپا محسوب می‌شود.