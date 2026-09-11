  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

رویترز: پاکستان خواستار تعمیق روابط با ایران و کشورهای خلیج فارس است

رویترز: پاکستان خواستار تعمیق روابط با ایران و کشورهای خلیج فارس است

خبرگزاری رویترز گزارش داد: پاکستان می کوشد تا حتی حین تعمیق روابط با کشورهای خلیج فارس، از تیره کردن روابط با تهران پرهیز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد: پاکستان در بخش عمده‌ای از سال گذشته میلادی، نقشی دوگانه ای را ایفا کرده است: هم شریک دفاعی ریاض بوده و هم کانال ارتباطی واشنگتن با تهران؛ اما درگیری‌های این هفته میان حوثی‌های یمن (مبارزان و ارتش یمن) و نیروهای سعودی، به‌طور فزاینده‌ای این مسئله را به چالش می‌کشد که اسلام‌آباد تا چه مدت می‌ تواند هر دو جایگاه را هم‌زمان حفظ کند.

رویترز سپس ادامه داد: این درگیری‌ ها نخستین آزمون جدی برای پیمان مشترکی (توافق مکه) محسوب می‌شود که ماه گذشته میان پاکستان، عربستان و ترکیه امضا و بر توافق پیشین میان اسلام‌آباد و ریاض افزوده شد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از این 3 کشور، به منزله حمله به هر 3 آن‌ها تلقی خواهد شد.

2 مقام پاکستانی در ماه ژوئیه به خبرگزاری رویترز گفتند که سربازان پاکستانی در نزدیکی مرز عربستان با یمن مستقر شده‌اند و این امر احتمال درگیری مستقیم آن‌ها را افزایش می‌دهد. قراردادهای دفاعی با کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش مهمی از برنامه‌های پاکستان برای تقویت اقتصاد نوپای این کشور پس از سال‌ها بحران بوده و اغلب با مذاکرات موازی یا متعاقب آن درباره سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج فارس همراه شده است. با این حال، پاکستان به محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز وابسته است. همین امر به اسلام‌آباد دلیلی می‌دهد تا حتی حین تعمیق روابط با کشورهای خلیج فارس، از تیره کردن روابط با تهران پرهیز کند.

این خبرگزاری افزود: نشانه‌ها حاکی از آن است که اسلام‌آباد اکنون با درک ابعاد دشوار سیاست «ایجاد توازن» که در پیش گرفته، در حال بازنگری در رویکرد خود است. منابع آگاه اظهار داشتند که مقامات پاکستانی، با نگرانی از تعمیق روابط نظامی با یک کشور دیگر حوزه خلیج فارس که در معرض حملات موشکی ایران (حملات تلافی جویانه به پایگاه های آمریکا در کویت) قرار دارد، سطح این گفتگوها را کاهش دادند.

کد مطلب 6943845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      1 0
      پاسخ
      پیمان مکه و اصلاً هر پیمانی مقرر می‌دارند که زمانی‌که یک کشور به عضو حمله کند دیگر اعضا از آن دفاع می‌کنند، در موضوع یمن اساساً به عربستان حمله‌ای نشده بلکه عربستان سال‌ها است یمن را اشغال و تحریم کرده و یمن برای آزادسازی زمین‌های خود و رفع تحریم‌ها می‌جنگد، پس تجاوزی به اعضای پیمان مکه صورت نگرفته است. این مهم را باید رسانه‌ای کرد تا مفهوم پیمان روشن‌تر شود و رویترز و غربی‌ها تحریک نکنند و پاکستان مسلمانی را یادش نرود!
    • سعید IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اونا باید بابت پایگاه دادن به امریکا برای حمله نظامی به ایران و به شهادت رساندن رهبر ما باید پاسخگو باشند اونا فکر نکنند اگر قربون صدقه ما برن یه وقتی ما اقدامات ان ها علیه خود را فراموش می کنیم!!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها