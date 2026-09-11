رویترز: پاکستان خواستار تعمیق روابط با ایران و کشورهای خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد: پاکستان در بخش عمدهای از سال گذشته میلادی، نقشی دوگانه ای را ایفا کرده است: هم شریک دفاعی ریاض بوده و هم کانال ارتباطی واشنگتن با تهران؛ اما درگیریهای این هفته میان حوثیهای یمن (مبارزان و ارتش یمن) و نیروهای سعودی، بهطور فزایندهای این مسئله را به چالش میکشد که اسلامآباد تا چه مدت می تواند هر دو جایگاه را همزمان حفظ کند.
رویترز سپس ادامه داد: این درگیری ها نخستین آزمون جدی برای پیمان مشترکی (توافق مکه) محسوب میشود که ماه گذشته میان پاکستان، عربستان و ترکیه امضا و بر توافق پیشین میان اسلامآباد و ریاض افزوده شد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از این 3 کشور، به منزله حمله به هر 3 آنها تلقی خواهد شد.
2 مقام پاکستانی در ماه ژوئیه به خبرگزاری رویترز گفتند که سربازان پاکستانی در نزدیکی مرز عربستان با یمن مستقر شدهاند و این امر احتمال درگیری مستقیم آنها را افزایش میدهد. قراردادهای دفاعی با کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش مهمی از برنامههای پاکستان برای تقویت اقتصاد نوپای این کشور پس از سالها بحران بوده و اغلب با مذاکرات موازی یا متعاقب آن درباره سرمایهگذاریهای کشورهای خلیج فارس همراه شده است. با این حال، پاکستان به محمولههای نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز وابسته است. همین امر به اسلامآباد دلیلی میدهد تا حتی حین تعمیق روابط با کشورهای خلیج فارس، از تیره کردن روابط با تهران پرهیز کند.
این خبرگزاری افزود: نشانهها حاکی از آن است که اسلامآباد اکنون با درک ابعاد دشوار سیاست «ایجاد توازن» که در پیش گرفته، در حال بازنگری در رویکرد خود است. منابع آگاه اظهار داشتند که مقامات پاکستانی، با نگرانی از تعمیق روابط نظامی با یک کشور دیگر حوزه خلیج فارس که در معرض حملات موشکی ایران (حملات تلافی جویانه به پایگاه های آمریکا در کویت) قرار دارد، سطح این گفتگوها را کاهش دادند.
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