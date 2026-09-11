انفجار ناشی از ذخیره بنزین؛ ۴ نفر در حریق منزل مسکونی یزد جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد اعلام کرد: حادثه آتشسوزی ساعت ۱۶:۴۰ امروز در یک منزل مسکونی واقع در بلوار آزادگان، کوچه ۱۲ به ستاد فرماندهی آتشنشانی گزارش شد و نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره ۸، ۱۰ و ۱۳ به محل اعزام شدند.
در این عملیات چهار دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۱ آتشنشان به همراه مدیر عملیات شیفت ۲ حضور داشتند و همزمان با مهار آتش، امدادرسانی به افراد گرفتار در ساختمان انجام شد.
بر اساس این گزارش، در این حادثه سه کودک و مادر آنها جان خود را از دست دادند. همچنین یک کودک و پدر خانواده دچار سوختگی شدید شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
پیکر چهار جانباخته نیز برای انجام مراحل قانونی به سازمان آرامستانهای یزد تحویل داده شد.
بررسیهای اولیه آتشنشانی، انفجار ناشی از ذخیره سوخت بنزین را به عنوان علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام کرده است.
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