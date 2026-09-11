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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

انفجار ناشی از ذخیره بنزین؛ ۴ نفر در حریق منزل مسکونی یزد جان باختند

انفجار ناشی از ذخیره بنزین؛ ۴ نفر در حریق منزل مسکونی یزد جان باختند

یزد- انفجار ناشی از ذخیره بنزین در یک منزل مسکونی در یزد به حریقی مرگبار منجر شد که در پی آن چهار نفر شامل سه کودک و مادر جان باختند و پدر خانواده و یک کودک دچار سوختگی شدید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد اعلام کرد: حادثه آتش‌سوزی ساعت ۱۶:۴۰ امروز در یک منزل مسکونی واقع در بلوار آزادگان، کوچه ۱۲ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی گزارش شد و نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۸، ۱۰ و ۱۳ به محل اعزام شدند.

در این عملیات چهار دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۱ آتش‌نشان به همراه مدیر عملیات شیفت ۲ حضور داشتند و همزمان با مهار آتش، امدادرسانی به افراد گرفتار در ساختمان انجام شد.

بر اساس این گزارش، در این حادثه سه کودک و مادر آنها جان خود را از دست دادند. همچنین یک کودک و پدر خانواده دچار سوختگی شدید شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

چهار نفر در آتش‌سوزی منزل مسکونی در یزد جان باختند

پیکر چهار جان‌باخته نیز برای انجام مراحل قانونی به سازمان آرامستان‌های یزد تحویل داده شد.

بررسی‌های اولیه آتش‌نشانی، انفجار ناشی از ذخیره سوخت بنزین را به عنوان علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام کرده است.

کد مطلب 6944087

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 0
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      اگر به همه ریشه مشکلات بر گردیم گرونی دلار باعث اتفاقاتی ناگوار شده است چرا 30 سال پیش قاچاق سوخت نداشتیم یادمه بنزین باکیفیت وارد می کردن قیمتش خیلی پایین تر از قیمت بنزین ایران بود.
    • زهرا IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      0 0
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      چه بد

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