رهبر معظم انقلاب در صحت و سلامت کامل هستند؛فعالیت مستمر روزانه۱۰ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته یاسوج با تأکید بر سلامت کامل رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ایشان در صحت و سلامت کامل هستند و روزانه بیش از ۱۰ ساعت فعالیت مستمر دارند.
امام جمعه یاسوج افزود: افرادی که در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مشهد حضور داشتند، شاهد حضور رهبر انقلاب بودند و این حضور، خط بطلانی بر شایعات دشمنان کشید.
وی در ادامه با اشاره به تحولات نظامی اخیر، گفت: ملت قهرمان ایران با هدف قرار دادن پایگاههای متخاصم، پاسخ دندانشکنی به دشمنان صهیونیستی-آمریکایی دادند و این اقدامات تنها بخشی از توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود.
آیت الله حسینی با اشاره به پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت یمن، تأکید کرد: به دشمنان هشدار میدهیم که هرگونه تعرض، پاسخی شدیدتر و کوبندهتر در پی خواهد داشت و جبهه مقاومت هرگز عقبنشینی نخواهد کرد.
انتقاد از رویکرد سیاسی آژانس انرژی اتمی
وی با انتقاد از رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: این نهاد تحت نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران طبق مقررات با آژانس همکاری کرده است.
امام جمعه یاسوج افزود: آژانس نهتنها با نادیده گرفتن اقدامات رژیم صهیونیستی که خارج از معاهده NPT دارای سلاح هستهای است، ایران را مقصر جلوه میدهد، بلکه با افشای اسامی دانشمندان هستهای کشور، عملاً مسیر ترور آنها را هموار کرده است.
وی در ادامه از مواضع حمایتی کشورهای چین و روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
کیفیت نان نیازمند نظارت جدی است
آیت الله حسینی در بخش پایانی خطبههای خود با اشاره به اهمیت نان به عنوان یکی از نعمتهای الهی، نسبت به کاهش کیفیت نان در برخی نانواییها انتقاد کرد.
وی گفت: متأسفانه در برخی واحدهای نانوایی شاهد افت کیفیت نان و در نتیجه افزایش دورریز هستیم که این مسئله به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
امام جمعه یاسوج از مسئولان اجرایی و دستگاههای نظارتی خواست با پیگیری جدی، ریشه مشکلات موجود در کیفیت نان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی با اشاره به فرهنگ سنتی پخت نان همراه با نام و یاد خدا، تصریح کرد: نان برکت سفرههای مردم است و باید با مدیریت صحیح، نظارت مناسب و قدردانی از این نعمت الهی، از اسراف و دورریز آن جلوگیری کرد.
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