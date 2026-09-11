https://mehrnews.com/x3d3dv ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6944205 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ ایستادگی مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب جمعه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6944205 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود پنجمین حضور مردم آستانه در تجمعات شبانه ۱۹۵ شب قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب روایت مهر از قرار یکصد و نود و پنجم رشتوندان در میدان تداوم حضور حماسی مردم اردستان تجمع مردم چرام در صد و نود و پنجمین شب مقاومت و پایداری برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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